Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täter flüchtig

Brutale Attacke: Mann von Jugendbande attackiert

Wien
04.12.2025 12:38
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Am Dienstagabend ist es am Wiener Reumannplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe von fünf Jugendlichen soll auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Laut Zeugen schlugen die Täter dem Mann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf. Später zückte einer von ihnen sogar ein Messer.

0 Kommentare

Als ein 17-jähriger Bekannter gegen 19.30 Uhr einschritt, um dem Opfer zu helfen, eskalierte die Situation. Denn einer der Angreifer zückte ein Messer und stach dem Jugendlichen in den Oberschenkel. Die Gruppe flüchtete daraufhin.

Anzeige erstattet
Die beiden Verletzten schleppten sich später zur nächsten Polizeiinspektion und erstatteten Anzeige. Der 26-Jährige konnte nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in häusliche Pflege entlassen werden.

Personenbeschreibung

  • männlich
  • vermutlich zwischen 14 und 18 Jahre alt
  • ca. 1,50-1,60 m groß
  • dunkle Haare
  • dunkle Kleidung

Polizei sucht unbekannte Täter
Der 17-Jährige musste notfallmedizinisch behandelt und anschließend in ein Spital gebracht werden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und sucht nach den flüchtigen Tätern.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden in jeder Polizeiinspektion und unter der Polizeinotrufnummer 133 entgegengenommen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
3° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.616 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
135.635 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
122.686 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wien
Täter flüchtig
Brutale Attacke: Mann von Jugendbande attackiert
Krone Plus Logo
Neues Rad für Wafler
Mit koreanischem Supermond Richtung Olympia 2028
Prüfung vor ESC
Wiener Stadthalle nicht mehr „brandgefährlich“
Rudolfsheim-Fünfhaus
So wird der Bezirk für Jung und Alt attraktiver
Jetzt Tickets sichern!
Zusatztermin für „Romeo & Julia“ in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf