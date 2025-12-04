Brutale Attacke: Mann von Jugendbande attackiert

Am Dienstagabend ist es am Wiener Reumannplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe von fünf Jugendlichen soll auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Laut Zeugen schlugen die Täter dem Mann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf. Später zückte einer von ihnen sogar ein Messer.
Als ein 17-jähriger Bekannter gegen 19.30 Uhr einschritt, um dem Opfer zu helfen, eskalierte die Situation. Denn einer der Angreifer zückte ein Messer und stach dem Jugendlichen in den Oberschenkel. Die Gruppe flüchtete daraufhin.
Anzeige erstattet
Die beiden Verletzten schleppten sich später zur nächsten Polizeiinspektion und erstatteten Anzeige. Der 26-Jährige konnte nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in häusliche Pflege entlassen werden.
Polizei sucht unbekannte Täter
Der 17-Jährige musste notfallmedizinisch behandelt und anschließend in ein Spital gebracht werden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und sucht nach den flüchtigen Tätern.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden in jeder Polizeiinspektion und unter der Polizeinotrufnummer 133 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.