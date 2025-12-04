Brutale Attacke: Mann von Jugendbande attackiert

Am Dienstagabend ist es am Wiener Reumannplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe von fünf Jugendlichen soll auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Laut Zeugen schlugen die Täter dem Mann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf. Später zückte einer von ihnen sogar ein Messer.