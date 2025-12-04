Auch Premier dabei
Hunderte stürmten ersten IKEA-Shop in Neuseeland
In Auckland hat am Donnerstag das erste IKEA-Einrichtungshaus Neuseelands eröffnet – mit großem Andrang und politischer Unterstützung. Die Regierung erhofft sich Wettbewerb und bessere Preise für Verbraucher.
Schon in den frühen Morgenstunden warteten Hunderte Menschen vor Neuseelands erstem IKEA. Der schwedische Möbelriese eröffnete seinen
Standort in einem Vorort der Hauptstadt Auckland.
Sogar Premierminister Christopher Luxon war beim Start dabei. Der Politiker sprach von einer wichtigen Investition für das Land. Mehr als 500 neue Arbeitsplätze seien entstanden. „Das hat lange gedauert“, sagte Luxon gegenüber Reportern.
IKEA ist in 64 Länder vertreten – Auckland ist der am weitesten von Schweden entfernte Standort. Das erste Möbelhaus wurde 1958 in Schweden eröffnet. Mittlerweile ist IKEA in mehr als 60 Ländern vertreten.
