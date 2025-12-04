Dezember macht auf Frühling: Bis zu 14 Grad!

Zu Wochenbeginn überquert eine Warmfront von Westen her den Alpenraum. Es sind im ganzen Land dichte Wolken und Regen zu erwarten. Nach dem raschen Durchzug ist am Montagnachmittag meist nur noch mit lokalen Restschauern und ein paar Restwolken zu rechnen. Oft scheint jedoch die Sonne. Den meisten Sonnenschein gibt es an der Alpensüdseite, vor allem von Osttirol bis in die Südoststeiermark bleibt es auch meist trocken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, mit Frontdurchzug vor allem an der Alpennordseite auch lebhaft aus West. Frühtemperaturen minus vier bis plus sechs Grad, Tageshöchsttemperaturen sechs bis 13 Grad.