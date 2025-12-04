„Besonderer Trainingsgast“ bei der Wiener Austria

Real Madrid offenbar heiß auf United-Flop Antony
Herzhafte Umarmungen bei der Wiener Austria: Dominik Fitz, der einstige Spielmacher der „Veilchen“, stattete am Donnerstag dem Bundesligisten einen Besuch ab.
„Ein besonderer Trainingsgast“, schreibt die Austria in den sozialen Medien und fügt Bilder von Fitz, der seine einstigen Teamkollegen bei der Übungseinheit besuchte, hinzu. Eine Umarmung mit Ex-Mitspieler Tin Plavotic durfte dabei nicht fehlen.
Das Kapitel Dominik Fitz bei der Wiener Austria war im Sommer zu Ende gegangen. Nach 19 Jahren im Verein inklusive 204 Spielen bei den Profis (54 Tore) heuerte der Mittelfeldspieler in der nordamerikanischen Major League Soccer, genauer gesagt bei Minnesota United, an.
