Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prüfung vor ESC

Wiener Stadthalle nicht mehr „brandgefährlich“

Wien
04.12.2025 12:15
163 Tage vor dem Song-Contest-Finale am 16. Mai sind die gravierendsten Mängel in der Stadthalle ...
163 Tage vor dem Song-Contest-Finale am 16. Mai sind die gravierendsten Mängel in der Stadthalle beseitigt – es gibt aber immer noch genug zu tun.(Bild: SEPA Media)

Teils bedenkliche Brandschutzmängel hat der Wiener Stadtrechnungshof vor fünf Jahren in der Stadthalle entdeckt. Eine Nachprüfung hat nun ergeben: Die Mängel wurden rechtzeitig vor dem Song Contest – fast – alle beseitigt. Dafür sind inzwischen ein paar neue dazugekommen.

0 Kommentare

Im Nachhinein kann das Management der Stadthalle dem Stadtrechnungshof auf Knien danken, dass er 2020 penibel die Gebäudesicherheit prüfte und 50 teils im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährliche Mängel aufdeckte. Nicht auszudenken, was die Folgen für die Austragung des Song Contests in Wien gewesen wären, wären die Probleme erst jetzt bekannt geworden – denn zum Teil waren sie nicht einmal innerhalb von fünf Jahren zu beheben.

Wirtschaftliche Aspekte ausgeklammert
Das damalige Urteil war harsch: Nicht schließende Brandabschottungen, frei herumhängende Kabel, Feuchtigkeit bei den Elektroinstallationen, unsichere Arbeitsbedingungen hinter der Bühne, fehlende Dokumentationen und mehr hinterließen als Besucher der Stadthalle ein mulmiges Gefühl im Hinblick auf die Sicherheit. Die unzureichende Lüftung fiel im Vergleich dazu kaum mehr ins Gewicht. Außerdem betonen die Prüfer: „Wirtschaftliche Aspekte“ seien nun nicht geprüft worden.

Der Countdown zum Eurovision Song Contest läuft.
Der Countdown zum Eurovision Song Contest läuft.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

42 von 50 Problemen gelöst
50 Hausaufgaben gab der Stadtrechnungshof damals der Leitung der Stadthalle auf. 42 davon sind inzwischen laut der Einschätzung der Prüfer abgearbeitet. Bei acht hinkt die Stadthalle ein wenig hinterher, verspricht jedoch in allen Fällen, die jeweiligen Anordnungen der Prüfer zu befolgen. In den meisten Fällen geht es dabei um Dokumentationspflichten, aber auch das immer noch nicht restlos gelöste Lüftungsthema.

Lesen Sie auch:
Zum zweiten Mal ist die Wiener Stadthalle Austragungsort für den ESC. Der erste Song Contest ...
Krone Plus Logo
Für ESC bereit?
Blick hinter die Kulissen der Wiener Stadthalle
23.08.2025
Erste Einblicke
So schaut Eurovision Village am Rathausplatz aus
26.08.2025

Legionellen-Gefahr am WC gebannt
Dafür haben die Prüfer bei ihren Kontrollen im letzten Sommer 16 neue Probleme aufgedeckt. Fast alle betreffen die Sicherheit der Mitarbeiter, etwa furchteinflößende Zustände auf dem Beleuchterboden hoch über der Bühne. Besucher sind jedoch von der Warnung betroffen, dass stillgelegte Leitungen das Trinkwasser mit Legionellen verseuchen könnten. Die Stadthalle versprach als Antwort einen „vollständigen Rückbau“ der toten Leitungen. Ein Zeitpunkt dafür wurde allerdings nicht genannt.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
3° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.616 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
135.635 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
122.686 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wien
Langsamer Abbau
Wien: Mega-Schulden noch bis zum Jahr 2394
Täter flüchtig
Brutale Attacke: Mann von Jugendbande attackiert
Krone Plus Logo
Neues Rad für Wafler
Mit koreanischem Supermond Richtung Olympia 2028
Prüfung vor ESC
Wiener Stadthalle nicht mehr „brandgefährlich“
Rudolfsheim-Fünfhaus
So wird der Bezirk für Jung und Alt attraktiver
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf