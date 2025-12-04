Wiener Stadthalle nicht mehr „brandgefährlich“

42 von 50 Problemen gelöst

50 Hausaufgaben gab der Stadtrechnungshof damals der Leitung der Stadthalle auf. 42 davon sind inzwischen laut der Einschätzung der Prüfer abgearbeitet. Bei acht hinkt die Stadthalle ein wenig hinterher, verspricht jedoch in allen Fällen, die jeweiligen Anordnungen der Prüfer zu befolgen. In den meisten Fällen geht es dabei um Dokumentationspflichten, aber auch das immer noch nicht restlos gelöste Lüftungsthema.