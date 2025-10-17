„Krieger“-Oberst war jahrelang im Krankenstand

Rund um das Treffen von Waffennarren in Vorchdorf gibt es weitere Neuigkeiten. 19 Personen trafen sich dort bekanntlich vergangenen Samstag im Geheimen auf einem Bauernhof. Sie hantierten unter anderem mit 50 halb automatischen Waffen. Unter den Anwesenden waren auch einige Personen aus dem extrem rechten Lager und aus der Staatsverweigerer-Szene.