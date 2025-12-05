Neuer Ersthelfer für Notfälle in Flachau

Flachau bekommt einen neuen Ersthelfer für Notfälle. Rettungssanitäter Christian Daller wird künftig zeitgleich mit dem Rettungsdienst informiert und als Ersthelfer im Gemeindegebiet von Flachau, Flachauwinkl und Reitdorf im Einsatz sein.
Die Ausrüstung für den neuen Ersthelfer finanziert die Gemeinde Flachau mit einer Spende in der Höhe von 5000 Euro. Christian Daller ist damit einer von 90 so genannten „First Respondern“ in Salzburg. Das System gibt es seit dem Jahr. Es hat sich seitdem als wichtiger Teil der Rettungskette etabliert.
Ausgestattet mit einem Notfallrucksack leisten die Ersthelfer qualifizierte Erste Hilfe und lebensrettende Notfallmaßnahmen. Auch Daller wird mit einem Notfallrucksack ausgerüstet sein, der eine medizinische Grundausstattung mit Sauerstoff, einem Defibrillator und einem Handfunkgerät umfasst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.