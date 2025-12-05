Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror-Bilanz

Eisbullen schlechter als in dunkelsten Zeiten

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.12.2025 11:23
Hat für die Krise noch keine Lösungen: Cheftrainer Manny Viveiros.
Hat für die Krise noch keine Lösungen: Cheftrainer Manny Viveiros.(Bild: Andreas Tröster)

Für die Eisbullen wird die Luft immer dünner. Der Eishockey-Meister spult eine Krisensaison ab. Unter dem im Sommer neu installierten Cheftrainer Manny Viveiros läuft an der Salzach auch im Dezember noch immer einiges schief. Wie lange die Klubbosse noch am Kanadier festhalten, bleibt abzuwarten. Die Statistik spricht allerdings schon jetzt gegen ihn. Die „Krone“ hat die Zahlen.

0 Kommentare

Ohne Punkte, dafür mit einer blamablen Leistung kehrten die Eisbullen von ihrem ersten ICE Hockey League-Auswärtstrip aus Budapest zurück. „Einige Spieler waren nur Passagiere in diesem Spiel“, war Coach Manny Viveiros schonungslos ehrlich.

Zitat Icon

Einige Spieler waren nur Passagiere in diesem Spiel.

Manny VIVEIROS, Headcoach EC Red Bull Salzburg

Sogar Ex-Coach lieferte mehr ab, als Viveiros
Heute (19.15) beenden die Salzburger mit der Heimpartie gegen den KAC die erste Hälfte des Grunddurchgangs. Ein Blick auf die bisherige Saisonbilanz zeichnet ein verheerendes Bild: Von 23 Partien hat der Serienmeister elf (drei in Overtime) verloren und gerade einmal 36 Punkte gesammelt. Selbst in den dunkelsten Zeiten war die Statistik besser.

Greg Poss besser, musste aber gehen!
In der Saison 2018/19 unter Greg Poss hatten die Salzburger nach 23 Spielen 45 Punkte am Konto und bereits 30 Tore mehr erzielt – der US-Amerikaner musste damals Ende Februar seinen Hut nehmen. Die Trendumkehr sollte im Volksgarten besser früher als später eingeleitet werden. „Wir brauchen jeden Spieler, dann können wir auch wieder gewinnen“, erklärte der Coach.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.886 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.322 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
134.911 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Horror-Bilanz
Eisbullen schlechter als in dunkelsten Zeiten
Gerade auf Babypause
Heimisches Dressur-Ass wechselt die Nation
Suche läuft
Neuer Ski-Boss: Legende ist heißer Kandidat
Nach U17-Sensation
Vizeweltmeister in seiner Heimatgemeinde gefeiert
Damen-Skispringen
ÖSV-Hoffnung Lisa Eder in Wisla auf Platz 5!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf