Eisbullen schlechter als in dunkelsten Zeiten

Greg Poss besser, musste aber gehen!

In der Saison 2018/19 unter Greg Poss hatten die Salzburger nach 23 Spielen 45 Punkte am Konto und bereits 30 Tore mehr erzielt – der US-Amerikaner musste damals Ende Februar seinen Hut nehmen. Die Trendumkehr sollte im Volksgarten besser früher als später eingeleitet werden. „Wir brauchen jeden Spieler, dann können wir auch wieder gewinnen“, erklärte der Coach.