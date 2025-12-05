Eisbullen schlechter als in dunkelsten Zeiten

Für die Eisbullen wird die Luft immer dünner. Der Eishockey-Meister spult eine Krisensaison ab. Unter dem im Sommer neu installierten Cheftrainer Manny Viveiros läuft an der Salzach auch im Dezember noch immer einiges schief. Wie lange die Klubbosse noch am Kanadier festhalten, bleibt abzuwarten. Die Statistik spricht allerdings schon jetzt gegen ihn. Die „Krone“ hat die Zahlen.
Ohne Punkte, dafür mit einer blamablen Leistung kehrten die Eisbullen von ihrem ersten ICE Hockey League-Auswärtstrip aus Budapest zurück. „Einige Spieler waren nur Passagiere in diesem Spiel“, war Coach Manny Viveiros schonungslos ehrlich.
Einige Spieler waren nur Passagiere in diesem Spiel.
Manny VIVEIROS, Headcoach EC Red Bull Salzburg
Sogar Ex-Coach lieferte mehr ab, als Viveiros
Heute (19.15) beenden die Salzburger mit der Heimpartie gegen den KAC die erste Hälfte des Grunddurchgangs. Ein Blick auf die bisherige Saisonbilanz zeichnet ein verheerendes Bild: Von 23 Partien hat der Serienmeister elf (drei in Overtime) verloren und gerade einmal 36 Punkte gesammelt. Selbst in den dunkelsten Zeiten war die Statistik besser.
Greg Poss besser, musste aber gehen!
In der Saison 2018/19 unter Greg Poss hatten die Salzburger nach 23 Spielen 45 Punkte am Konto und bereits 30 Tore mehr erzielt – der US-Amerikaner musste damals Ende Februar seinen Hut nehmen. Die Trendumkehr sollte im Volksgarten besser früher als später eingeleitet werden. „Wir brauchen jeden Spieler, dann können wir auch wieder gewinnen“, erklärte der Coach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.