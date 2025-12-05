Betrunkene Skifahrerin fuhr in ein Windenseil

Kaum hat die Skisaison begonnen, sind auch schon die ersten Schwerverletzten von der Piste zu vermelden. Passiert ist der Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Planai in Schladming. Eigentlich war die Piste schon abgesperrt, ein Arbeiter war gerade dabei, den Abschnitt mit einer Pistenraupe zu präparieren. Dafür hatte er ein Pistenwindenseil fixiert.