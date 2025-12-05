Betrunkene Skifahrerin fuhr in ein Windenseil

Stark alkoholisiert machte sich eine 28-jährige Wienerin am Donnerstag auf der Planai auf den Weg ins Tal. Sie befuhr eine gesperrte Piste, kam in das Windenseil einer Pistenraupe und wurde schwer verletzt.
Kaum hat die Skisaison begonnen, sind auch schon die ersten Schwerverletzten von der Piste zu vermelden. Passiert ist der Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Planai in Schladming. Eigentlich war die Piste schon abgesperrt, ein Arbeiter war gerade dabei, den Abschnitt mit einer Pistenraupe zu präparieren. Dafür hatte er ein Pistenwindenseil fixiert.
Sperre ignoriert
Doch die Sperre hielt eine 28-jährige Wienerin mit drei weiteren Personen nicht davon ab, die Piste zu befahren. Dabei dürfte sie das Seil übersehen und zu Sturz gekommen sein. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz zunächst ins DKH Schladming und anschließend ins LKH Salzburg gebracht.
Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung der Frau.
