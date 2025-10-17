„Neue Eisenstädter“: Grünes Licht für U-Ausschuss

Start im Dezember oder Jänner

Wann der U-Ausschuss beginnt, ist noch offen. Möglich wäre ein Start vor Weihnachten, wahrscheinlich ist aber ein Jännertermin. Neben der Suche nach einem Verfahrensrichter oder einer Richterin müssen die Fraktionen ihre Mitglieder nominieren. Der SPÖ stehen vier Mitglieder zu, der FPÖ zwei und der ÖVP sowie den Grünen je ein Vertreter.