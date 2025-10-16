Was jetzt konkret auf die Mieter zukommt?

„Wir nehmen unsere Kontrollpflicht im Sinne der Mieter wahr“, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Burger gilt als erfahrener Jurist mit Schwerpunkt im Immobilien- und Bankenrecht. Bekannt wurde er als stellvertretender Verfahrensanwalt im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss. Laut dem Land ist die Einsetzung des Kommissärs die nächste Stufe im gesetzlichen Aufsichtsverfahren. Der Regierungskommissär hat weitreichende Rechte, er darf an Sitzungen teilnehmen, Verträgen zustimmen oder sie stoppen, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Ziel sei es, das gemeinnützige Vermögen zu sichern und die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten.