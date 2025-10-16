Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Eisenstädter

Was jetzt konkret auf die Mieter zukommt?

Burgenland
16.10.2025 16:23
Das Land hat die Kontrolle bei der „Neuen Eisenstädter“ verschärft
Das Land hat die Kontrolle bei der „Neuen Eisenstädter“ verschärft(Bild: Reinhard Judt)

Ein ungewöhnlicher Schritt sorgt im burgenländischen Wohnbau für Gesprächsstoff – und lässt viele Mieter aufhorchen. Hinter den Kulissen wird geprüft, was das für Verträge, Kosten und Vertrauen in die Gemeinnützigkeit bedeutet.

0 Kommentare

Bei der „Neuen Eisenstädter“ habe eine Sonderprüfung gravierende Verstöße gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) ergeben. Demnach solle es um überhöhte Kreditzinsen und problematische Wohnungsverkäufe gehen. Laut Prüfbericht könnten sich die Unregelmäßigkeiten auf rund 5,2 Millionen Euro beziehen und mindestens 25 Fälle umfassen.

Gute Nachrichten für betroffene Mieter
Nach der Bestellung des Regierungskommissärs fragen sich viele Mieter: Was ändert sich jetzt? Die Antwort aus dem Land: vorerst nichts, aber langfristig könnte es günstiger werden. „Ziel ist Schadenswiedergutmachung durch eine Senkung oder Begrenzung der Mieten“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil reagiert auf einen Prüfbericht. 
Doskozil reagiert
Wohnbau-Gesellschaft unter Kuratel gestellt
15.10.2025
Gespräche gestoppt
„Neue Eisenstädter“-Verkauf vorerst geplatzt
08.10.2025
Deal vor Abschluss
Gehört die „Neue Eisenstädter“ bald dem Land?
02.10.2025

Bestehende Verträge bleiben unverändert, Kündigungen oder Eingriffe sind nicht geplant. Ob und in welchem Ausmaß Rückzahlungen oder Mietsenkungen folgen, prüft nun die Aufsichtsbehörde. Langfristig will das Land erreichen, dass überhöhte Zinsen und unzulässige Kostenmodelle korrigiert werden. Im Raum steht eine Obergrenze von zehn Euro pro Quadratmeter, rechtlich fixiert ist sie aber noch nicht.

Wiener Anwalt übernimmt jetzt Aufsicht bei „Neuen Eisenstädter“
Wiener Anwalt übernimmt jetzt Aufsicht bei „Neuer Eisenstädter“

Die Landesregierung hat, wie angekündigt, einen Regierungskommissär für die Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ eingesetzt. Der Schritt erfolge nach gravierenden Verstößen gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG), die bei einer Sonderprüfung festgestellt wurden. Mit der Aufgabe betraut wurde der Wiener Rechtsanwalt Mathias Burger. Er soll den Betrieb stabilisieren und sicherstellen, dass die Gesellschaft künftig gesetzeskonform geführt wird.

„Wir nehmen unsere Kontrollpflicht im Sinne der Mieter wahr“, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Burger gilt als erfahrener Jurist mit Schwerpunkt im Immobilien- und Bankenrecht. Bekannt wurde er als stellvertretender Verfahrensanwalt im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss. Laut dem Land ist die Einsetzung des Kommissärs die nächste Stufe im gesetzlichen Aufsichtsverfahren. Der Regierungskommissär hat weitreichende Rechte, er darf an Sitzungen teilnehmen, Verträgen zustimmen oder sie stoppen, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Ziel sei es, das gemeinnützige Vermögen zu sichern und die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 13°
Symbol leichter Regen
Güssing
9° / 15°
Symbol bedeckt
Mattersburg
8° / 12°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
9° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
8° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Burgenland
„Es ist mir peinlich“
Im Vollrausch Schülerinnen angepöbelt und bedroht
Opposition übt Kritik
Neue Eisenstädter: „Es riecht nach Amtsmissbrauch“
Bis 24. Oktober
Pizzera & Jaus auf großer Kino-Tour in Österreich
Hilfe mit Spenden
Volkshilfe: „Armut darf keinen Platz haben“
Viele Schutzengel
Tag mit ganz viel Glück im Unglück und Happy End
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf