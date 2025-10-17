Neue Busverbindungen gibt‘s bald fürs Lavanttal

Busfahrpläne an Koralmbahn angepasst

Das neue Angebot soll vor allem Menschen aus entlegeneren Regionen zugutekommen. Und dabei soll der Bahnhof von St. Paul im Lavanttal als neue Drehscheibe im öffentlichen Verkehr des Lavanttals gelten. Unter anderem soll es jede Stunde eine Verbindung zum Bahnhof geben. Damit soll ein Angebot geschaffen werden, das eng mit den Fahrplänen der Koralmbahn abgestimmt ist.