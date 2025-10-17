Neue Busverbindungen gibt‘s bald fürs Lavanttal

Adaptierte Fahrpläne sollen auch entlegene Ortschaften des Lavanttals mit der Koralmbahn verbinden. Kärntner Linien informieren auch am Wolfsberger Kolomonimarkt.
Mit der Koralmbahn und der Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt ändert sich im Kärntner Busnetz einiges – auch im Lavanttal.
Genau aus diesem Grund informierten am Donnerstag die Kärntner Linien Interessierte vor dem Rathaus von St. Paul im Lavanttal über die anstehenden Änderungen im Bezirk. Denn ab 14. Dezember gelten neue Fahrpläne, die Schüler, Pendler und jene, die das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen, betreffen.
Busfahrpläne an Koralmbahn angepasst
Das neue Angebot soll vor allem Menschen aus entlegeneren Regionen zugutekommen. Und dabei soll der Bahnhof von St. Paul im Lavanttal als neue Drehscheibe im öffentlichen Verkehr des Lavanttals gelten. Unter anderem soll es jede Stunde eine Verbindung zum Bahnhof geben. Damit soll ein Angebot geschaffen werden, das eng mit den Fahrplänen der Koralmbahn abgestimmt ist.
Und auch der Stadtverkehr in Wolfsberg wird neugedacht und an die Zugverbindungen angepasst. „Wir wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, das tolle Mobilitätsangebot zu nutzen und haben auch zur besseren Übersicht das Nummernsystem der Linienbusse in ganz Kärnten geändert“, sagt Beate Sommer, Verkehrsplanerin bei Postbus Kärnten. Von dem vierstelligen System wird ab Mitte Dezember auf ein dreistelliges gewechselt.
„Die Änderungen sind auch eine gute Möglichkeit, sich mit dem Netz des öffentlichen Verkehrs auseinanderzusetzen“, erklärt Sommer und lädt ein, bei Fragen zum heutigen Infostand (10 bis 20 Uhr) der Kärntner Linien am Wolfsberger Kolomonimarkt zu kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.