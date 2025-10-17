Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab Mitte Dezember

Neue Busverbindungen gibt‘s bald fürs Lavanttal

Kärnten
17.10.2025 05:00
Die Schüler zeigten großes Interesse an den regionalen Fahrplanänderungen der Kärntner Linien.
Die Schüler zeigten großes Interesse an den regionalen Fahrplanänderungen der Kärntner Linien.(Bild: Madlin Peko)

Adaptierte Fahrpläne sollen auch entlegene Ortschaften des Lavanttals mit der Koralmbahn verbinden. Kärntner Linien informieren auch am Wolfsberger Kolomonimarkt. 

0 Kommentare

Mit der Koralmbahn und der Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt ändert sich im Kärntner Busnetz einiges – auch im Lavanttal.

Genau aus diesem Grund informierten am Donnerstag die Kärntner Linien Interessierte vor dem Rathaus von St. Paul im Lavanttal über die anstehenden Änderungen im Bezirk. Denn ab 14. Dezember gelten neue Fahrpläne, die Schüler, Pendler und jene, die das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen, betreffen.

Busfahrpläne an Koralmbahn angepasst
Das neue Angebot soll vor allem Menschen aus entlegeneren Regionen zugutekommen. Und dabei soll der Bahnhof von St. Paul im Lavanttal als neue Drehscheibe im öffentlichen Verkehr des Lavanttals gelten. Unter anderem soll es jede Stunde eine Verbindung zum Bahnhof geben. Damit soll ein Angebot geschaffen werden, das eng mit den Fahrplänen der Koralmbahn abgestimmt ist.

Der öffentliche Verkehr wird auch im Lavanttal neu gedacht.
Der öffentliche Verkehr wird auch im Lavanttal neu gedacht.(Bild: Thomas Müller)
Die Kärntner Linien und die „Krone“ informierten .
Die Kärntner Linien und die „Krone“ informierten .(Bild: Madlin Peko)

Und auch der Stadtverkehr in Wolfsberg wird neugedacht und an die Zugverbindungen angepasst. „Wir wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, das tolle Mobilitätsangebot zu nutzen und haben auch zur besseren Übersicht das Nummernsystem der Linienbusse in ganz Kärnten geändert“, sagt Beate Sommer, Verkehrsplanerin bei Postbus Kärnten. Von dem vierstelligen System wird ab Mitte Dezember auf ein dreistelliges gewechselt.

„Die Änderungen sind auch eine gute Möglichkeit, sich mit dem Netz des öffentlichen Verkehrs auseinanderzusetzen“, erklärt Sommer und lädt ein, bei Fragen zum heutigen Infostand (10 bis 20 Uhr) der Kärntner Linien am Wolfsberger Kolomonimarkt zu kommen.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
235.878 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.157 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.798 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Kärnten
Bereits sieben Coups
Supermarkt-Bande: Polizei jagt Serieneinbrecher
Ab Mitte Dezember
Neue Busverbindungen gibt‘s bald fürs Lavanttal
Krone Plus Logo
Austria Klagenfurt
Karajica lehnt ab – Investoren ziehen sich zurück!
Holzbaupreis
Eine ausgezeichnete Baukultur, die nachhaltig ist
Krone Plus Logo
Wer war der Täter?
Pokerspiel endet im Spital: Wende bei Ermittlungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf