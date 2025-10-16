Eine ausgezeichnete Baukultur, die nachhaltig ist

Klagenfurt: 16 prämierte Bauten, darunter zwei Hauptpreise, standen am Donnerstag beim Holzbaupreis Kärnten im Fokus. Auch ein multifunktionales Gebäude aus dem Rosental ist unter den Gewinnern.
Biennal von proHolz Kärnten und Architektur Haus ausgelobt, stand der erbauliche, heimische Werkstoff einmal mehr im Zeichen ausgezeichneter Kärntner Baukultur. Zwei Holzbaupreise, vier Auszeichnungen, fünf Anerkennungen, ein Sonderpreis (und vier Ehrungen für Bauten außerhalb des Bundeslandes) wurden im Architektur Haus Kärnten vergeben. Das Preisgeld (in der Höhe von insgesamt 7000 Euro) sponserte auch heuer die Kelag.
Baustoff Holz im Fokus
Rund 80 Bauten wurden für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Dass die Fachjury (Johannes Kaufmann, Sylvia Polleres, Willibald Longin jun.) besonderes Augenmerk auf Revitalisierungen wie Sanierungen gelegt hat, unterstreicht die wegweisende Nachhaltigkeit des seit Jahrhunderten bewährten Baustoffes Holz. „Als hervorragendes Beispiel, wie Bausubstanz nicht zur Gänze einfach abgerissen, sondern viel Schönes des Bestands erhalten wurde“, vergab die Jury für die Transformation und Redimensionierung eines Vorstadthauses (Hohengasser Wirnsberger Architekten) einen Holzbaupreis.
Ein weiterer ging nach Ludmannsdorf, wo das neue, mehrgeschoßige, multifunktionale Gebäude (Scheiberlammer Architekten) „mit seiner schlichten Holzfassade die neue Ortsmitte ergänzt, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen.“ Über einen Sonderpreis durfte sich der Wirt zu St. Peter (respekive das Architekturbüro Suntinger) freuen.
