Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Holzbaupreis

Eine ausgezeichnete Baukultur, die nachhaltig ist

Kärnten
16.10.2025 20:31
Holzbaupreis für das neue, multifunktionale Gebäude der neuen Ortsmitte Ludmannsdorf
Holzbaupreis für das neue, multifunktionale Gebäude der neuen Ortsmitte Ludmannsdorf(Bild: www.christianbrandstaetter.com)

Klagenfurt: 16 prämierte Bauten, darunter zwei Hauptpreise, standen am Donnerstag beim Holzbaupreis Kärnten im Fokus. Auch ein multifunktionales Gebäude aus dem Rosental ist unter den Gewinnern.

0 Kommentare

Biennal von proHolz Kärnten und Architektur Haus ausgelobt, stand der erbauliche, heimische Werkstoff einmal mehr im Zeichen ausgezeichneter Kärntner Baukultur. Zwei Holzbaupreise, vier Auszeichnungen, fünf Anerkennungen, ein Sonderpreis (und vier Ehrungen für Bauten außerhalb des Bundeslandes) wurden im Architektur Haus Kärnten vergeben. Das Preisgeld (in der Höhe von insgesamt 7000 Euro) sponserte auch heuer die Kelag.

Baustoff Holz im Fokus
Rund 80 Bauten wurden für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Dass die Fachjury (Johannes Kaufmann, Sylvia Polleres, Willibald Longin jun.) besonderes Augenmerk auf Revitalisierungen wie Sanierungen gelegt hat, unterstreicht die wegweisende Nachhaltigkeit des seit Jahrhunderten bewährten Baustoffes Holz. „Als hervorragendes Beispiel, wie Bausubstanz nicht zur Gänze einfach abgerissen, sondern viel Schönes des Bestands erhalten wurde“, vergab die Jury für die Transformation und Redimensionierung eines Vorstadthauses (Hohengasser Wirnsberger Architekten) einen Holzbaupreis.

Holzbaupreis: Vorstadthaus
Holzbaupreis: Vorstadthaus(Bild: Hohengasser Wirnsberger Architekten)

Ein weiterer ging nach Ludmannsdorf, wo das neue, mehrgeschoßige, multifunktionale Gebäude (Scheiberlammer Architekten) „mit seiner schlichten Holzfassade die neue Ortsmitte ergänzt, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen.“ Über einen Sonderpreis durfte sich der Wirt zu St. Peter (respekive das Architekturbüro Suntinger) freuen.

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.280 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
234.014 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.783 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Kärnten
Holzbaupreis
Eine ausgezeichnete Baukultur, die nachhaltig ist
Krone Plus Logo
Wer war der Täter?
Pokerspiel endet im Spital: Wende bei Ermittlungen
Wiederaufbau
Nach der Flut: Kraftwerk ist wieder am Netz
Nach langem Warten:
Amt und Geschäft in Gallizianer Ortskern eröffnet
Mit Hightech-Fahrrad
Testlauf: Neue Fahrradspuren auf dem Prüfstand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf