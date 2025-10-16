Eine ausgezeichnete Baukultur, die nachhaltig ist

Baustoff Holz im Fokus

Rund 80 Bauten wurden für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Dass die Fachjury (Johannes Kaufmann, Sylvia Polleres, Willibald Longin jun.) besonderes Augenmerk auf Revitalisierungen wie Sanierungen gelegt hat, unterstreicht die wegweisende Nachhaltigkeit des seit Jahrhunderten bewährten Baustoffes Holz. „Als hervorragendes Beispiel, wie Bausubstanz nicht zur Gänze einfach abgerissen, sondern viel Schönes des Bestands erhalten wurde“, vergab die Jury für die Transformation und Redimensionierung eines Vorstadthauses (Hohengasser Wirnsberger Architekten) einen Holzbaupreis.