Bundesliga: VAR’s das? Kein Tabu beim Sparpaket

1,5 Millionen Euro pro Saison

Doch da der Kuchen kleiner wird, ist die Liga mit dem ÖFB auf der Suche nach Einsparungen – wie beim VAR, der durch Personal und Technik rund 1,5 Millionen Euro pro Saison kostet. Im September hatten sich Liga und Sky auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2030 geeinigt, statt 42 Millionen Euro fließen nur noch knapp 34 von den Medienpartnern an die Liga.