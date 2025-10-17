Crash bei McLaren hat Konsequenzen für Norris

Nach der Kollision in Singapur greift McLaren durch. Die Berührung zwischen WM-Leader Oscar Piastri und Teamkollege Lando Norris hat für Letzteren Konsequenzen.
Beim Start des Flutlicht-Rennens vor rund zwei Wochen wurde Piastri von Norris übeholt, beschwerte sich in der Folge mehrmals am Funk über das aggressive Überholmanöver und sprach von fehlendem Teamgeist. Norris hatte seinen Kollegen nach einer Berührung mit Max Verstappens Red Bull unabsichtlich fast in die Mauer gedrängt.
In den vergangenen Tagen herrschte bei McLaren deshalb Gesprächsbedarf. „Das Team hat mich für das, was passiert ist, zur Verantwortung gezogen, was ich für fair halte. Wir haben gemeinsam analysiert, welche Konsequenzen das für mich hat“, schildert Norris.
Nähere Details gab’s weder vom 25-Jährigen noch von McLaren. Der Formel-1-Pilot betont jedoch: „Das Letzte, was ich will, ist, dass so etwas passiert. Dass es nach einem Rennen zu solchen kontroversen Gesprächen kommt.“
Nächster Showdown in Austin
Fest steht: Der WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen spitzt sich im Saisonfinish zu. Piastri hat noch die Nase vorne, der Vorsprung des 24-jährigen Australiers beträgt 22 Punkte. Am Wochenende kommt es in Austin zum nächsten Showdown.
