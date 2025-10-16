Lob für Benko-Richterin, doch hält die Strafe?

Strafrahmen durch Freispruch niedriger

Trotzdem ist es möglich, dass die Instanz die Strafe herabsetzt. Zwei Jahre unbedingt bei einem Strafrahmen von einem halben Jahr bis zu fünf Jahren ist bei Unbescholtenen eher streng. Durch den Freispruch in der Causa Hungerburg sank dieser nämlich von ursprünglich ein bis zehn Jahren Haft auf den niedrigeren Strafrahmen.

Für Richterin Wegscheider ist der Benko-Akt erledigt. Für jene Richterin, die voraussichtlich noch vor Jahresende den Vorsitz im zweiten Prozess gegen den Pleitier führen wird, war die „Ouvertüre“ jedenfalls eine Vorlage.