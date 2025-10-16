Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe mit Spenden

Volkshilfe: „Armut darf keinen Platz haben“

Burgenland
16.10.2025 10:53
Eisenkopf übergab eine symbolische Spende an Kaiser.
Eisenkopf übergab eine symbolische Spende an Kaiser.(Bild: Büro Eisenkopf)

Die Volkshilfe sammelt morgen, Freitag, Lebensmittel für Menschen in schwierigen Situationen. 

0 Kommentare

Armutsgefährdet – das bedeutet in Zahlen, als Einpersonenhaushalt von unter 1661 Euro netto im Monat zum Leben zu haben. Aktuell sind 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung armutsgefährdet. Das sind mehr als 1,5 Millionen Menschen, die in ihrem Alltag mit finanziellen Einschränkungen, unsicherem Wohnen oder sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind. Im Burgenland sind es laut jüngsten Daten rund 29.000 Menschen. 2023 waren es noch 32.000 Personen.

Quote im Burgenland am niedrigsten
„Das Land Burgenland setzt seit Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut – und das mit Erfolg: Nirgends in Österreich ist die Armutsquote so gering wie bei uns. Das ist ganz klar die sozialdemokratische Handschrift, die das Burgenland trägt“, betont SPÖ-Frauen-Vorsitzende und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf.

Lebensmittel und Geldspenden
Auch heuer unterstützt sie die Volkshilfe-Aktionen zur Bekämpfung der Armut. An sieben Standorten werden am 17. Oktober von 8 bis 12 Uhr vor Supermärkten haltbare Lebensmittel wie Reis, Mehl, Nudeln oder ähnliche Produkte – oder alternativ Geldspenden – gesammelt. „Es braucht konkrete Schritte, um Menschen nachhaltig aus der Armut zu holen. Niemand darf zurückgelassen werden“, sagt Markus Kaiser, Geschäftsführer der Volkshilfe.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Güssing
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
8° / 14°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
8° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Burgenland
Viele Schutzengel
Tag mit ganz viel Glück im Unglück und Happy End
Krone Plus Logo
Lauf Wolfgang, lauf!
Vater des Leuchtturmlaufes erobert New York City
Bäckermeister warnt:
„Uns fehlen Fachkräfte und vor allem Lehrlinge“
Abstimmung im Landtag
Causa Waldmann: Politik ist vor Justiz nicht immun
Doskozil reagiert
Wohnbau-Gesellschaft unter Kuratel gestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf