Volkshilfe: „Armut darf keinen Platz haben“

Armutsgefährdet – das bedeutet in Zahlen, als Einpersonenhaushalt von unter 1661 Euro netto im Monat zum Leben zu haben. Aktuell sind 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung armutsgefährdet. Das sind mehr als 1,5 Millionen Menschen, die in ihrem Alltag mit finanziellen Einschränkungen, unsicherem Wohnen oder sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind. Im Burgenland sind es laut jüngsten Daten rund 29.000 Menschen. 2023 waren es noch 32.000 Personen.