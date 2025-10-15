Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klum-Vibes in Wien

Bahati kopiert Heidi! Sexy Shooting vor Schönbrunn

Adabei Österreich
15.10.2025 14:45
Lugner-Ex lässt sich vom Calzedonia-Shooting inspirieren – Wien wird zum Laufsteg
Lugner-Ex lässt sich vom Calzedonia-Shooting inspirieren – Wien wird zum Laufsteg(Bild: Christina Noélle:)

Kaum hat sich Model-Mama Heidi Klum (52) in Paris für die italienische Dessous-Marke Calzedonia im sündigen Spitzen-Look ablichten lassen, zieht jetzt Bahati „Kolibri“ Venus (36) nach – und das mit jeder Menge Wiener Glamour!

0 Kommentare

Das Ex-Tierchen des verstorbenen Baulöwen Richard Lugner posierte jetzt vor der Gloriette im Schlosspark Schönbrunn – inspiriert von Heidis heißem Werbeshooting.

Heidi Klum für Calzedonia
Heidi Klum für Calzedonia(Bild: Calzedonia/Rankin Archive)
Heidi Klum für Calzedonia
Heidi Klum für Calzedonia(Bild: Calzedonia/Rankin Archive)

„Ich habe die Kampagne gesehen und war begeistert!“, schwärmt Bahati. „Gleich habe ich meine Freundin und Fotografin Christina Noélle angerufen – wir wollten diese wunderschöne Fotostrecke auf Wiener Art nachstellen.“

Gesagt, getan!
Ein starkes Frauenteam machte’s möglich: MAC Cosmetics Artist Vanja sorgte für das verführerische Make-up, Hairstylistin Chica verwandelte Bahatis blonde Mähne in weiche Wellen – perfekt zum Allover-Spitzen-Look, der an Heidis Auftritt erinnert.

Bahati zeigt: Sie kann Heidi! Bahati „Kolibri“ Venus zeigt im Spitzen-Look vor Schloss ...
Bahati zeigt: Sie kann Heidi! Bahati „Kolibri“ Venus zeigt im Spitzen-Look vor Schloss Schönbrunn, dass sie Heidi Klum Konkurrenz macht.(Bild: Christina Noélle:)
Im Allover-Spitzen-Look macht die Wienerin eine Lugner-Ex Bahati inszeniert sich als Wiener ...
Im Allover-Spitzen-Look macht die Wienerin eine Lugner-Ex Bahati inszeniert sich als Wiener Antwort auf Heidi Klum – mit jeder Menge Girlpower!(Bild: Christina Noélle:)

„Ich liebe es, mich von anderen Frauen inspirieren zu lassen, aber bei jedem Projekt fließt auch ein Stück meiner Persönlichkeit ein“, so Bahati.

Mit dem Prunk von Schönbrunn im Hintergrund und jeder Menge Selbstbewusstsein beweist die Wienerin einmal mehr: Heidi mag die Laufstege von Paris haben – aber Bahati hat den Glamour von Wien!

Die Gloriette bietet einfach schöne Aussichten über Wien ...
Die Gloriette bietet einfach schöne Aussichten über Wien ...(Bild: Christina Noélle:)

Ohne BH zur Premiere
Und übrigens: Ohne Outfit-Change und ohne BH ging es für Bahati Venus nach dem Shooting direkt weiter ins Urania Kino zu der exklusiven Preview Party der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.

Lesen Sie auch:
Lohnt sich OnlyFans?
Sexy Bilder, tolle Message: Bahati Venus packt aus
09.04.2025

Bahati: „Ich bin die geilste Frau aus ,Forsthaus Rampensau‘. Ich bin die MILF-Queen aus 1210 Wien! Deshalb war auch ich beim Staffelauftakt dabei.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.022 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
213.257 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.339 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Adabei Österreich
Klum-Vibes in Wien
Bahati kopiert Heidi! Sexy Shooting vor Schönbrunn
Kampf ums Babyglück
Claudia Kottal wünscht sich Kind mit ihrer Ehefrau
„Krone“-Interview
Vincent Gross: „Ich war in den britischen Charts“
„Komme sicher wieder“
Nach ORF-Aus: So plant Brezina sein Comeback
Hochzeit in Venedig
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf