Bahati kopiert Heidi! Sexy Shooting vor Schönbrunn

Kaum hat sich Model-Mama Heidi Klum (52) in Paris für die italienische Dessous-Marke Calzedonia im sündigen Spitzen-Look ablichten lassen, zieht jetzt Bahati „Kolibri“ Venus (36) nach – und das mit jeder Menge Wiener Glamour!
Das Ex-Tierchen des verstorbenen Baulöwen Richard Lugner posierte jetzt vor der Gloriette im Schlosspark Schönbrunn – inspiriert von Heidis heißem Werbeshooting.
„Ich habe die Kampagne gesehen und war begeistert!“, schwärmt Bahati. „Gleich habe ich meine Freundin und Fotografin Christina Noélle angerufen – wir wollten diese wunderschöne Fotostrecke auf Wiener Art nachstellen.“
Gesagt, getan!
Ein starkes Frauenteam machte’s möglich: MAC Cosmetics Artist Vanja sorgte für das verführerische Make-up, Hairstylistin Chica verwandelte Bahatis blonde Mähne in weiche Wellen – perfekt zum Allover-Spitzen-Look, der an Heidis Auftritt erinnert.
„Ich liebe es, mich von anderen Frauen inspirieren zu lassen, aber bei jedem Projekt fließt auch ein Stück meiner Persönlichkeit ein“, so Bahati.
Mit dem Prunk von Schönbrunn im Hintergrund und jeder Menge Selbstbewusstsein beweist die Wienerin einmal mehr: Heidi mag die Laufstege von Paris haben – aber Bahati hat den Glamour von Wien!
Ohne BH zur Premiere
Und übrigens: Ohne Outfit-Change und ohne BH ging es für Bahati Venus nach dem Shooting direkt weiter ins Urania Kino zu der exklusiven Preview Party der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.
Bahati: „Ich bin die geilste Frau aus ,Forsthaus Rampensau‘. Ich bin die MILF-Queen aus 1210 Wien! Deshalb war auch ich beim Staffelauftakt dabei.“
