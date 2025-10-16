Nach der Flut: Kraftwerk ist wieder am Netz

Das Kraftwerk Arriach und das dazugehörige Schaltwerk wurden bei dem katastrophalen Unwetter im Jahr 2022 komplett zerstört. Teile der alten Anlage konnten bis heute nicht gefunden werden, wieder andere wurden kilometerweit mitgerissen. „Das Unwetter hat Arriach und die gesamte Region schwer getroffen – es war eine der größten Herausforderungen für unseren Katastrophenschutz in den vergangenen Jahren“, schildert Landesrat Daniel Fellner. Das Kraftwerk sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Normalität, ergänzte Landesrat Sebastian Schuschnig