Verriet Botschafter geheime Nowitschok-Formel?

Die Nervengift-Affäre

Mutmaßlicher Zusammenhang mit dem Kampfstoff Nowitschok, der durch die Anschläge in den Fällen Skribal (2018/russischer Spion) und Nawalny (2020/russischer Oppositioneller) in die Schlagzeilen geriet. Der flüchtige Wirecard-Manager Jan Marsalek, der sich bekanntlich gerne seiner Geheimdienstkontakte in Russland und Österreich rühmte, soll sich in London damit gebrüstet haben, über die Nowitschok-Formel zu verfügen. Erhalten mutmaßlich von österreichischen Behörden.