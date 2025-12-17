Käsespätzle für den Feuerwehrmann

„Anaconda“ kommt zurück in die Kinos
Ab dem 25.12
Mit 61 Treffern aus 25 Partien gehören die Vienna Capitals bisher nicht gerade zu den Torfabriken der ICE Hockey Liga. Neuzugang Scott Kosmachuk soll helfen, das zu ändern. Bevor er am 17. Dezember ins Geschehen eingreift, traf ihn die „Krone“ zum Gespräch.
„Käsespätzle“, sagt Scott Kosmachuk, „ist eines der wenigen Wörter, die ich auf Deutsch sagen kann. Ich weiß, das ist sehr wenig nach drei Saisonen in diesem schönen Land, aber ich bemühe mich, dass es mehr wird.“ Der 31-jährige Kanadier verstärkt ab sofort die Offensive der Vienna Capitals.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.