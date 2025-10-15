Bisher unbekannte Miliz droht nun der Hamas

Die Hamas gibt ihre Waffen vorerst nicht ab und übt bereits in Teilen des Gazastreifens wieder Polizeiarbeit aus. Die radikalislamische Terrororganisation sorgt aber nicht nur für Ordnung, sondern auch für internationale Empörung, nachdem zuletzt Aufnahmen aufgetaucht sind, die eine öffentliche Hinrichtung von Personen zeigen sollen, die unter Verdacht gestanden seien, mit Israel kollaboriert zu haben. Unterdessen droht eine andere bewaffnete Gruppierung der Hamas.