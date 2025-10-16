"We've never had one before"
How a child (12) shot a deer instead of a monster spider
"We've never seen anything like this before" - archery enthusiasts and hunters agree on this accident: it shouldn't really happen. But a 12-year-old boy actually shot a real fawn with an arrow at a fake monster spider. Now the archery course operator fears a safety discussion.
Missed, but still a "perfect shot", as hunters admit to a twelve-year-old archer. The Mühlviertel boy accidentally shot a fawn at the Breitenstein archery center in Kirchschlag in Upper Austria. And the arrow he shot, which was actually aimed at an artificial target - a monster spider - hit the Bambi, which was hidden in the woods behind it, in the liver.
