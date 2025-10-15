Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kantorei Maria Saal

Singgemeinschaft mit Herz und Leidenschaft

Kärnten
15.10.2025 17:52
Ingrid Klogger: Leidenschaftliche Chorleiterin und Organistin
Ingrid Klogger: Leidenschaftliche Chorleiterin und Organistin(Bild: Irina Lino)

Zehn Jahre Kantorei Maria Saal unter der Leitung von Ingrid Klogger: Das will gefeiert werden! Mit Lieblingsstücken, die als „Best of“ diesen Sonntag (17 Uhr) durch die Musikgeschichte reisen. Im „Krone“-Gespräch werden unisono Freundschaft, Zusammenhalt und außergewöhnliche Aktionen „besungen“.

 

0 Kommentare

Es gibt Menschen, die bringen einen Raum zum Strahlen und die Seele zum Singen. Ingrid Klogger ist so ein Mensch! Vor zehn Jahren ist die leidenschaftliche Musikerin von Gurk nach Maria Saal gekommen, um für Stiftspfarrer Josef-Klaus Donko einen gemischten Kirchenchor aufzubauen, der Menschen mit Musik berührt und zusammenführt. Klogger ist genau DAS gelungen!

Montag sitzt die temperamentvolle Chorleiterin und Organistin im Café am Hauptplatz, flankiert von Christina Kogler und Alexandra Koschat, zwei von 38 „Goldkehlchen“ einer eingeschworenen Singgemeinschaft und für Klogger „mein geheimer Vorstand, weil sie mir so viel abnehmen“.

Dass sie eigentlich etwas schräg seien, nicht zu allem ja und Amen sagten und das konventionelle Bild eines Kirchenchores konterkarierten, glaubt man ihnen aufs Wort. Dass sie Freunde seien, sich als Familie fühlten und an Entzugserscheinungen litten, wenn sie länger nicht probten, ist wohl Mitgrund für die exzellente gesangliche Qualität, die selbst Gottesdienste zum Hörerlebnis macht.

„Mir ist wichtig, dass wir mit Herz und Leidenschaft singen und jeder sich einbringen kann“, betont Klogger und lässt spektakuläre Aktionen im Rahmen ihrer „Dome in concert“-Reihe Revue passieren. „2022 haben wir uns vom Kirchturm abgeseilt und im Oktogon gesungen, oder ein ,Hexenkonzert’ in der Walpurgisnacht gegeben.“

Apropos aufhorchen: Am 19. Oktober (17 Uhr) reisen Kantorei, Stiftsorchester und Solisten konzertant mit Lieblingsstücken vom 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit, um mit einem „Best of“ zehn Bestandsjahre zu feiern und den Maria Saaler Dom mit Engelsstimmen zu erhellen. Karten und Infos unter der Telefonnummer: 0676/8772 6554.

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.051 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
218.109 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
139.950 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Kärntner Tausendsassa
1000 Spiele, drei Sportarten: Schiri pfeift alles!
Nachfolger von Rohr
Andreas Scherwitzl wird neuer Landtagspräsident
Kantorei Maria Saal
Singgemeinschaft mit Herz und Leidenschaft
Krone Plus Logo
Vorfall in Nußdorf
Rassismuseklat: Das hat der „Wutwirt“ damit zu tun
Leidensweg für Familie
Sohn stach auf Vater ein: „Stimme befahl es mir!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf