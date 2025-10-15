Singgemeinschaft mit Herz und Leidenschaft

Dass sie eigentlich etwas schräg seien, nicht zu allem ja und Amen sagten und das konventionelle Bild eines Kirchenchores konterkarierten, glaubt man ihnen aufs Wort. Dass sie Freunde seien, sich als Familie fühlten und an Entzugserscheinungen litten, wenn sie länger nicht probten, ist wohl Mitgrund für die exzellente gesangliche Qualität, die selbst Gottesdienste zum Hörerlebnis macht.