Singgemeinschaft mit Herz und Leidenschaft

Zehn Jahre Kantorei Maria Saal unter der Leitung von Ingrid Klogger: Das will gefeiert werden! Mit Lieblingsstücken, die als „Best of“ diesen Sonntag (17 Uhr) durch die Musikgeschichte reisen. Im „Krone“-Gespräch werden unisono Freundschaft, Zusammenhalt und außergewöhnliche Aktionen „besungen“.
Es gibt Menschen, die bringen einen Raum zum Strahlen und die Seele zum Singen. Ingrid Klogger ist so ein Mensch! Vor zehn Jahren ist die leidenschaftliche Musikerin von Gurk nach Maria Saal gekommen, um für Stiftspfarrer Josef-Klaus Donko einen gemischten Kirchenchor aufzubauen, der Menschen mit Musik berührt und zusammenführt. Klogger ist genau DAS gelungen!
Montag sitzt die temperamentvolle Chorleiterin und Organistin im Café am Hauptplatz, flankiert von Christina Kogler und Alexandra Koschat, zwei von 38 „Goldkehlchen“ einer eingeschworenen Singgemeinschaft und für Klogger „mein geheimer Vorstand, weil sie mir so viel abnehmen“.
Dass sie eigentlich etwas schräg seien, nicht zu allem ja und Amen sagten und das konventionelle Bild eines Kirchenchores konterkarierten, glaubt man ihnen aufs Wort. Dass sie Freunde seien, sich als Familie fühlten und an Entzugserscheinungen litten, wenn sie länger nicht probten, ist wohl Mitgrund für die exzellente gesangliche Qualität, die selbst Gottesdienste zum Hörerlebnis macht.
„Mir ist wichtig, dass wir mit Herz und Leidenschaft singen und jeder sich einbringen kann“, betont Klogger und lässt spektakuläre Aktionen im Rahmen ihrer „Dome in concert“-Reihe Revue passieren. „2022 haben wir uns vom Kirchturm abgeseilt und im Oktogon gesungen, oder ein ,Hexenkonzert’ in der Walpurgisnacht gegeben.“
Apropos aufhorchen: Am 19. Oktober (17 Uhr) reisen Kantorei, Stiftsorchester und Solisten konzertant mit Lieblingsstücken vom 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit, um mit einem „Best of“ zehn Bestandsjahre zu feiern und den Maria Saaler Dom mit Engelsstimmen zu erhellen. Karten und Infos unter der Telefonnummer: 0676/8772 6554.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.