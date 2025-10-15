Umweltanwalt abschaffen? ÖVP-Mann sorgt für Wirbel

Mattle offenbar „not amused“

Bleibt aber vor allem die Frage, warum Gerber seine eigene Partei mit dieser Aussage überrascht hat? Speziell LH Mattle, der „not amused“ war, wie man hört. Diese Antwort weiß nur Gerber, der freilich auch wusste, dass ihm einige brave Schulterklopfer mit diesem Vorstoß politischen Mut attestieren werden. Letztlich ist Gerbers Idee nichts als ein politischer Rohrkrepierer. „Das Thema ,Abschaffung der Tiroler Umweltanwaltschaft’ wäre durchwegs spannend. Man hätte es aber anders angehen müssen“, heißt es auch aus ÖVP-Kreisen. Nun sei die Katze quasi aus dem Sack und passieren werde nichts, da die Debatte schon „abgewürgt“ sei, ehe sie richtig Fahrt aufnahm.