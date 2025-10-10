Internationaler Preis für die Umweltanwaltschaft

Großes Lob der Jury

In der Jury-Begründung wird vor allem betont, dass die Tiroler Umweltanwaltschaft mit ihrer „institutionellen und kommunikativen Arbeit auf Basis des Naturschutzgesetzes einen einzigartigen Beitrag zum Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen aller Lebewesen leistet“.