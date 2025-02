Gerber soll die scheintote Stadt-ÖVP wiederbeleben

Lange hat sie gedauert, die Suche nach einem neuen Stadtparteiobmann der ÖVP in Innsbruck. Ein Job, den nach der krachenden Niederlage bei der GR- und BM-Wahl in Innsbruck im Vorjahr keiner haben wollte. Ex-Spitzenkandidat Florian Tursky hatte anlässlich seines Rücktritts im Mai des Vorjahres noch gemeint, dass es spätestens im Herbst 2024 so weit sein werde.