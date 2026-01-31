Vorteilswelt
EIn Schwerverletzter

Kranker Autofahrer (79) rammte drei Senioren

Oberösterreich
31.01.2026 17:02
Mehrere Sanitäter, die sich in einem unmittelbar angrenzenden Gebäude des Roten Kreuzes ...
Mehrere Sanitäter, die sich in einem unmittelbar angrenzenden Gebäude des Roten Kreuzes befanden, leisteten sofort Erste Hilfe.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Unmittelbar vor dem Roten Kreuz in Marchtrenk bekam ein Autofahrer (79) ein gesundheitliches Problem und rammte drei ebenfalls hochbetagte Senioren, die auf der Fahrbahn gingen. Ein 82-Jähriger wurde schwer verletzt.

Am Samstag gegen 13.50 Uhr lenkte ein 79-jähriger PKW-Lenker sein Fahrzeug entlang der Badgasse in Marchtrenk aus östlicher Richtung kommend in Fahrtrichtung Westen. Auf Höhe eines Wohnhauses gingen drei Fußgänger im Alter von 77, 79 und 82 Jahren, alle aus Weißkirchen an der Traun, aufgrund eines fehlenden Gehsteiges auf der Fahrbahn.

Lenker hatte ein gesundheitliches Problem
Kurz vor den Fußgängern verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW und erfasste in weiterer Folge den 82-Jährigen frontal. Die beiden weiteren Fußgängerinnen konnten sich noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wobei sich die 79-Jährige leicht verletzte. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Sanitäter waren sofort vor Ort
Mehrere Sanitäter, die sich in einem unmittelbar angrenzenden Gebäude des Roten Kreuzes befanden, leisteten sofort Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus eingeliefert.

EIn Schwerverletzter
