Kranker Autofahrer (79) rammte drei Senioren

Lenker hatte ein gesundheitliches Problem

Kurz vor den Fußgängern verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW und erfasste in weiterer Folge den 82-Jährigen frontal. Die beiden weiteren Fußgängerinnen konnten sich noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wobei sich die 79-Jährige leicht verletzte. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Sanitäter waren sofort vor Ort

Mehrere Sanitäter, die sich in einem unmittelbar angrenzenden Gebäude des Roten Kreuzes befanden, leisteten sofort Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus eingeliefert.