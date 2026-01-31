Landwirt (71) unter Traktorreifen eingeklemmt
Bei Waldarbeiten
Drei Feuerwehren wurden Samstagmittag in ein Waldstück in Saxen alarmiert. Bei Forstarbeiten war es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 71-Jähriger unter einem Traktor eingeklemmt wurde.
Ein 71-Jähriger aus Saxen war in seinem Heimatort Samstagmittag mit Arbeiten in einem Waldstück im Ortsteil Wetzelsdorf beschäftigt. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Unfall, bei dem der Landwirt unter einem Traktorreifen eingeklemmt wurde.
Feuerwehrleute bargen Verletzten
Feuerwehrleute konnten den Eingeklemmten rasch befreien und aus dem Waldstück zum Rettungshubschrauber tragen. Nach kurzer Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Linzer Krankenhaus geflogen.
