Land verschuldet sich um weitere 200 Millionen

Der Landesbeitrag zum Sozialfonds ist mit 232,1 Millionen Euro budgetiert. Beim Sozialfonds setze man „bewusst auf längerfristige Reformen, um künftig effizienter zu agieren und Spielräume zurückzugewinnen“, erklärte Marte. Ziel sei, diese wesentlichen Budgetbereiche entsprechend der aktuellen Inflationsentwicklung zu stabilisieren. „Dieses Budget ist ein ehrlicher Kompromiss zwischen Notwendigkeit und Gestaltungswille“, sagte die schwarze Klubchefin. Man leiste sich nur noch, was sinnvoll sei und investiere mit Augenmaß in die Zukunft des Landes.