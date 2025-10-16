Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budget 2026

Land verschuldet sich um weitere 200 Millionen

Vorarlberg
16.10.2025 11:05
Im Vorarlberger Landhaus ist sparen angesagt.
Im Vorarlberger Landhaus ist sparen angesagt.(Bild: Mathis Fotografie)

Das Land Vorarlberg wird im kommenden Jahr rund 200 Millionen Euro an neuen Schulden machen. Das hat die Landes-ÖVP am Mittwochabend nach Abschluss ihrer Herbstklausur bekanntgegeben. Geplant ist ein Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 2,84 Milliarden. Euro (2025: 2,7 Milliarden). Der Fehlbetrag beläuft sich auf 214 Millionen Euro, die Neuverschuldung soll laut Klubobfrau Veronika Marte aber jedenfalls unter 200 Millionen Euro bleiben. 

0 Kommentare

Schon im laufenden Jahr wurde mit einer Neuverschuldung in Höhe von 200 Millionen Euro geplant. Marte sprach dennoch von ersten Schritten zur Budgetkonsolidierung. Das Ziel, bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 keine neuen Schulden mehr zu machen, bleibe unverändert. Einsparungspotenziale sah Marte etwa im Beschäftigungsrahmenplan des Landes. Auch ein maßvoller Lohnabschluss sei ein wichtiger Hebel.

Der Schuldenstand des Landes lag zum Jahresende 2024 bei etwa 450 Millionen Euro. Ende 2025 dürften es 650 Millionen Euro sein, Ende 2026 – laut den Aussagen von Marte – wohl um die 850 Millionen Euro. Vor der Corona-Pandemie hatte die Verschuldung Vorarlbergs lediglich 110,4 Millionen Euro betragen.

121 Millionen Euro an Investitionen
Die Klubobfrau betonte Investitionen von über 121 Millionen Euro in die Landesinfrastruktur und hob die Bereiche Bildung (die Ausgaben im Bereich  Elementarpädagogik werden sich auf 153 Millionen Euro belaufen), Arbeit und Wirtschaft als Zukunftsschwerpunkte hervor. Andererseits erhöhe sich der Spitalsabgang um 14,7 Prozent auf 211,9 Millionen Euro, und das trotz Gegensteuerns im Budgetvollzug 2025.

ÖVP-Klubchefin Veronika Marte.
ÖVP-Klubchefin Veronika Marte.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Landesbeitrag zum Sozialfonds ist mit 232,1 Millionen Euro budgetiert. Beim Sozialfonds setze man „bewusst auf längerfristige Reformen, um künftig effizienter zu agieren und Spielräume zurückzugewinnen“, erklärte Marte. Ziel sei, diese wesentlichen Budgetbereiche entsprechend der aktuellen Inflationsentwicklung zu stabilisieren. „Dieses Budget ist ein ehrlicher Kompromiss zwischen Notwendigkeit und Gestaltungswille“, sagte die schwarze Klubchefin. Man leiste sich nur noch, was sinnvoll sei und investiere mit Augenmaß in die Zukunft des Landes.

„Um unser gemeinsames Ziel eines ausgeglichenen Budgets zu erreichen, ist entscheidend, dass wir notwendige Reformen und nachhaltige Einsparungen konsequent umsetzen“, ergänzte FPÖ-Klubobmann Markus Klien. Neben dem ÖVP- hat am Mittwoch auch der FPÖ-Landtagsklub den Haushaltsvoranschlag 2026 gutgeheißen. ÖVP- und FPÖ-Abgeordnete werden das Budget in der Dezember-Sitzung des Landtags beschließen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
9° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Vorarlberg
Budget 2026
Land verschuldet sich um weitere 200 Millionen
Ein Tier geschossen
Ausgebüxte junge Rinder trampeln über Kinder
Neuer Ländle-Fahrer
Das Team Vorarlberg hat jetzt eine „Bergziege“!
Bregenz-Stürmer
Daniel Nussbaumer will dem Team bald wieder helfen
Ticket in Greifweite
Von Altach aus auf dem Weg zur Weltmeisterschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf