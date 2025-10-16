„Alles voller Monster“: Herziger Halloween-Spaß

Zum Fürchten ist der so geschaffene bunte Haufen nicht, vielmehr gruseln sich die Monster vor der Außenwelt und vor allem vor den Menschen, die ja das alte Gemäuer stürmen könnten. Als ein findiger Schaubudenbesitzer ausgerechnet Stichkopf als kuriose Attraktion groß rausbringen will, muss der sich zwischen Ruhm und seinem Freak-Clan entscheiden.