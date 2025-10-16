„Alles voller Monster“: Herziger Halloween-Spaß

Stichkopf, das scheue Wesen aus der Burg eines verrückten Professors, wird plötzlich zur Sensation, als ein Schaubudenbesitzer ihn für seine Show entdeckt. Zwischen Ruhm und seinen eigenwilligen Monsterfreunden muss Stichkopf sich aber irgendwann entscheiden ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu diesem liebevoll animierten Film namens „Alles voller Monster“.
Stichkopf, dieses zusammengeflickte Wesen, ist die erste Schöpfung eines Professors, der in einer Burg – in Frankenstein’scher-Manier – an seltsam monströsen Kreaturen tüftelt und diese mittels obskurer Apparaturen erweckt.
Zum Fürchten ist der so geschaffene bunte Haufen nicht, vielmehr gruseln sich die Monster vor der Außenwelt und vor allem vor den Menschen, die ja das alte Gemäuer stürmen könnten. Als ein findiger Schaubudenbesitzer ausgerechnet Stichkopf als kuriose Attraktion groß rausbringen will, muss der sich zwischen Ruhm und seinem Freak-Clan entscheiden.
Basierend auf den „Stitch Head“-Kinderbüchern von Guy Bass, weiß die kurzweilige und optisch gelungene Adaption mit liebevoll animierten Charakteren, um kleine Kinobesucher zu buhlen, wird doch die Einsamkeit der monströs aus der Art Schlagenden und deren Sehnsucht, ein bisserl gemocht zu werden, kindgerecht vermittelt. Ein liebevoll animiertes Plädoyer für mehr Akzeptanz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.