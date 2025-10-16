Anklage gegen Benko und Gattin ist rechtskräftig

Der Safe im Bunker

Dabei geht es um einen Safe, in dem – neben 120.000 Euro Bargeld – wertvolle Uhren und Manschettenknöpfe gebunkert waren. Und der rund um Benkos Pleite als Einzelunternehmer von dessen Ehefrau bei Verwandten in einem Bunkerraum in Pfunds aufgestellt worden sein soll. Beide Benkos bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die WKStA spricht von einer Schadenssumme von insgesamt 370.000 Euro – damit wäre der Strafrahmen bei bis zu zehn Jahren Haft.