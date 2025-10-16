Diese Ski-Profis haben heuer ihre Karriere beendet

Stefan Luitz

Nach 15 Jahren im alpinen Ski-Weltcup sagt auch der Deutsche „Servus“. Verletzungen, Zweifel, Druck – er habe auch die Schattenseiten des Sports kennengelernt, betont Luitz dabei. Allerdings habe ihm der Ski-Zirkus auch sehr viel gegeben. Nun ist es für ihn an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Luitz ist der letzte Deutsche, der im Weltcup einen Riesentorlauf gewonnen hat.