Räuber erbeutete E-Scooter und wurde geschnappt

Als ein 18-Jähriger in Wolfsberg am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr unterwegs war, näherte sich ihm plötzlich ein Unbekannter. „Er wurde von einer vorerst unbekannten Person angepöbelt und angeblich mit einem Messer bedroht“, berichtet die Polizei. „Der Täter solle schließlich den E-Scooter des Opfers geraubt haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.“ Dank der Beschreibung des Opfers konnte der mutmaßliche Rüber schnell gefunden werden.