Mit Messer bedroht

Räuber erbeutete E-Scooter und wurde geschnappt

Kärnten
16.10.2025 07:23
Der Räuber wurde festgenommen (Symbolbild).
Der Räuber wurde festgenommen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Mitten in Wolfsberg (Kärnten) wurde am Mittwochabend ein 18-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht – der Täter hatte es auf den E-Scooter des jungen Mannes abgesehen. Auch in Klagenfurt kam es zu einem Raubüberfall.

Als ein 18-Jähriger in Wolfsberg am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr unterwegs war, näherte sich ihm plötzlich ein Unbekannter. „Er wurde von einer vorerst unbekannten Person angepöbelt und angeblich mit einem Messer bedroht“, berichtet die Polizei. „Der Täter solle schließlich den E-Scooter des Opfers geraubt haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.“ Dank der Beschreibung des Opfers konnte der mutmaßliche Rüber schnell gefunden werden.

Ermittlungen laufen
„Der Mann konnte im Zuge einer Fahndung beim Verlassen des Zuges am Bahnhof Jakling bei St. Andrä im Lavanttal angetroffen und festgenommen werden. Den E-Scooter hatte er ebenfalls bei sich“, erklärt die Polizei weiter. „Beim Festgenommenen handelte sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Wolfsberg.“ Weiter Ermittlungen sollen den genauen Tathergang klären.

Räuber erbeutet Handy
Kurz vor halb neun Uhr abends kam es auch in Klagenfurt zu einem Raubüberfall. Opfer war ein 22-jähriger Georgier mit Wohnsitz Klagenfurt. „Er wurde von hinten von einem bisher unbekannten Täter überfallen. Der Unbekannte versuchte, den Rucksack des Opfers mit Gewalt zu erlangen“, berichtet die Polizei.

Daraus entwickelte sich ein Gerangel – der Täter erbeutete schließlich nur ein Mobiltelefon und flüchtete, der Georgier wurde leicht verletzt. Eine erste Fahndung verlief negativ.

