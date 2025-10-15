Kicker kassieren fast 1000 Mal so viel Geld

Fußball und Eishockey? Zwei komplett verschiedene paar Schuhe. Dass die beiden Sportarten auf dem Spielfeld bzw. dem Eis nicht vergleichbar sind, ist klar. Wie weit man aber auch finanziell auseinanderdriftet, ist teilweise schockierend. Die „Krone“ zog am Tag der Entscheidungen in der Champions Hockey League den Vergleich.