Kicker kassieren fast 1000 Mal so viel Geld

Fußball und Eishockey? Zwei komplett verschiedene paar Schuhe. Dass die beiden Sportarten auf dem Spielfeld bzw. dem Eis nicht vergleichbar sind, ist klar. Wie weit man aber auch finanziell auseinanderdriftet, ist teilweise schockierend. Die „Krone“ zog am Tag der Entscheidungen in der Champions Hockey League den Vergleich.
Massiv ist die Diskrepanz schon bei der Prämie für die Teilnahme. Während es am Rasen 18,62 Millionen Euro sind, gibt es am Eis 80.000 Euro. Was nicht einmal kostendeckend für die Ausgaben ist.
