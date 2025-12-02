Vorteilswelt
Experte gespannt

Vor Biathlon-Start ist „Lust auf mehr extrem"

Salzburg
02.12.2025 11:00
Der vierfache Weltcup-Sieger Eberhard (kl. Bild) setzt auf Talent Fabian Müllauer.
Der vierfache Weltcup-Sieger Eberhard (kl. Bild) setzt auf Talent Fabian Müllauer.

Ex-Biathlet Julian Eberhard schätzt für die „Krone“ den Saisonstart ein und spricht über die Chancen der Österreicher in den Östersund-Einzeln.

„Man muss wirklich schauen, wo man noch ein Sekunderl rausquetscht. Es ist einfach alles noch kompakter geworden“, erklärt Julian Eberhard nach dem Weltcupauftakt der Biathleten mit den Staffelbewerben im schwedischen Östersund.

Für den 39-jährigen Saalfeldner waren die Teambewerbe „ein Vorgeschmack in kleinen Dosen. Jetzt spitzt es sich zu, macht es den großen Bang! Die Lust auf mehr ist bei mir extrem.“ Heute steht mit dem Einzel der Damen der erste Individualbewerb auf dem Programm, morgen folgen die Herren. Was er bislang aus österreichischer Sicht gesehen hat, stimmt ihn zuversichtlich.

Ein Vorgeschmack in kleinen Dosen. Jetzt spitzt es sich zu, macht es den großen Bang!

„Leader machen, was man von ihnen erwartet"
„Vor allem die Damenstaffel war über weite Strecken sensationell. Ich habe generell viel Gutes gesehen. Lisa Hauser macht mir einen extrem starken Eindruck, Simon Eder besticht mit Konstanz. Unsere Leader zeigen sich und machen das, was man von ihnen erwartet“, lobt der Gewinner von vier Weltcuprennen.

Gradmesser Müllauer
Bei den Herren hofft er darauf, dass neben den Routiniers Eder und David Komatz auch die Jungspunde um Fabian Müllauer viele Möglichkeiten bekommen, um sich zu zeigen. „Es ist enorm wichtig, dass sie sich weiterentwickeln. Fabi wird sicher ein Gradmesser. Es geht darum, dass Leute wie er oder Lukas Haslinger die nächsten Schritte machen.“

Spitzenplatz in Reichweite
Bei den Damen ist man einen Schritt weiter, Spitzenplätze in den kommenden Wochen sind absolut in Reichweite. Wobei Eberhard sagt: „Ich bin kein Freund davon, künstlich Druck zu erzeugen.“ Dennoch sei klar, dass für Österreichs Mannschaft auch in dieser Saison eine Medaille beim Großereignis (Olympia in Italien) das Ziel bleiben muss. „Da brauchen wir nicht drum herumreden. Das war immer das Ziel – und dieses ist auch möglich.“

Christoph Nister
Salzburg

