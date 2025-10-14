Zur Fachhochschule mit dem Bus und der Bahn

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Heute begleiten wir Studentin Anna auf ihrem Weg zur Fachhochschule.
Die 23-jährige Studentin Anna aus St. Georgen im Lavanttal fährt mehrmals in der Woche mit dem öffentlichen Verkehr nach Klagenfurt in die FH Kärnten. Dort studiert sie im letzten Jahr Gesundheits- und Krankenpflege.
„Ich habe zwar die Möglichkeit, auch mit dem Auto zu fahren, aber mit den Kärntner Linien ist es entspannter und es kostet auch weniger“, erzählt die Studentin. Gemeinsam mit ihr wartet die „Krone“ an der Bushaltestelle in St. Georgen. Pünktlich um 6.30 Uhr kommt der Bus. Er setzt uns neun Minuten später beim Bahnhof in Paul im Lavanttal ab.
In 26 Minuten zum Klagenfurter Hauptbahnhof
Neun Minuten haben wir Zeit zum Umsteigen. „Die Verbindungen Wolfsberg-Klagenfurt mit dem Zug sind gut“, meint die 23-Jährige. Zweimal in der Früh fährt der Rex 3 und den Rest des Tages die S-Bahn. Heute fahren wir mit dem Rex-Zug. Er braucht von St. Paul nur 26 Minuten zum Klagenfurter Hauptbahnhof. Um 7.14 kommen wir dort an.
Der Bus zur Fachhochschule hält direkt am Bahnhofsvorplatz. In der Zeit dazwischen holt sich die Studentin noch gern ein Frühstück. Um 7.22 Uhr kommt der Bus, sieben Haltestellen und fünf Minuten später steigen wir vor der Ausbildungsstätte aus. „Um 8 Uhr beginnt meine erste Vorlesung. Bis dahin lese ich mir noch gern meine Unterlagen durch oder frühstücke.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.