Zur Fachhochschule mit dem Bus und der Bahn

„Ich habe zwar die Möglichkeit, auch mit dem Auto zu fahren, aber mit den Kärntner Linien ist es entspannter und es kostet auch weniger“, erzählt die Studentin. Gemeinsam mit ihr wartet die „Krone“ an der Bushaltestelle in St. Georgen. Pünktlich um 6.30 Uhr kommt der Bus. Er setzt uns neun Minuten später beim Bahnhof in Paul im Lavanttal ab.