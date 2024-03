Israel arbeitet an Geheimplan für Gaza-Hilfe

Machtübernahme der Autonomiebehörde?

Geht es nach den Vorstellungen der US-Regierung, soll die im Westjordanland regierende und von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geführte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) umgestaltet werden und auch im Gazastreifen wieder die Kontrolle übernehmen. Damit will Washington auch eine Zweistaatenlösung als umfassenden Ansatz zur Befriedung des Nahen Ostens vorantreiben. Mit so einer Lösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert.