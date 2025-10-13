47 Menschen bei Brand in Berlin verletzt

Ein lautes Knallgeräusch in der Nacht auf Montag lässt auf eine Explosion, die zu dem Feuer führte, vermuten. Daraufhin stand eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen. In der Brandwohnung wurde ein Mann stark verletzt. Er wurde mit Kopfverletzungen und Verbrennungen in ein Spital gebracht, es bestand aber keine Lebensgefahr mehr.