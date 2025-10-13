Weniger Antisemitismus | Ein bisschen Frieden

Weniger Antisemitismus. Ist das nun Frieden, was gestern im Nahen Osten besiegelt wurde? Beim Friedensnobelpreis war Donald Trump in der Vorwoche noch leer ausgegangen. Aber wenn das, was er hier entscheidend mitgezimmert hat, tatsächlich eine friedliche Ära in dieser blutgetränkten Region einläutet – dann hat sich dieser in vieler Hinsicht so umstrittene US-Präsident alle Auszeichnungen verdient. Wenn wirklich eine ruhigere Phase im Nahen Osten beginnt – wie wird sich das auf Europa, auf Österreich auswirken? Die beste Antwort dazu gab der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hoffe sehr, dass auch in Deutschland „ein bisschen innenpolitisch wieder Ruhe“ einkehre. Um einen noch wichtigeren Satz anzufügen: „Ich hoffe vor allem, dass sich jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder sicherer fühlen, dass auch diese unerträglichen antisemitischen Zwischenfälle der Vergangenheit angehören, zumindest deutlich kleiner werden.“ Eine Hoffnung, die zu teilen ist.