Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Weniger Antisemitismus | Ein bisschen Frieden

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AP/Evan Vucci)

Weniger Antisemitismus. Ist das nun Frieden, was gestern im Nahen Osten besiegelt wurde? Beim Friedensnobelpreis war Donald Trump in der Vorwoche noch leer ausgegangen. Aber wenn das, was er hier entscheidend mitgezimmert hat, tatsächlich eine friedliche Ära in dieser blutgetränkten Region einläutet – dann hat sich dieser in vieler Hinsicht so umstrittene US-Präsident alle Auszeichnungen verdient. Wenn wirklich eine ruhigere Phase im Nahen Osten beginnt – wie wird sich das auf Europa, auf Österreich auswirken? Die beste Antwort dazu gab der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hoffe sehr, dass auch in Deutschland „ein bisschen innenpolitisch wieder Ruhe“ einkehre. Um einen noch wichtigeren Satz anzufügen: „Ich hoffe vor allem, dass sich jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder sicherer fühlen, dass auch diese unerträglichen antisemitischen Zwischenfälle der Vergangenheit angehören, zumindest deutlich kleiner werden.“ Eine Hoffnung, die zu teilen ist.

0 Kommentare

Ein bisschen Frieden… Es gebe keinen Anlass mehr, für Palästinenser zu demonstrieren, präzisierte Merz. Was er für Deutschland sagt, das gilt deckungsgleich auch für Österreich. Kein Anlass mehr für – oft ausartende – Pro-Gaza-Demos auch hierzulande. Eine Rechtfertigung für antisemitische Zwischenfälle hat es ohnehin nie gegeben. Und, gar nicht ganz nebenbei: Die unsägliche Debatte um die Israel-Teilnahme beim Song Contest im Mai in Wien dürfte damit auch beendet sein. Wo wir doch auf das hoffen dürfen, womit eine Deutsche 1982 den ESC gewann: „Ein bisschen Frieden…“

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Geld, Garantien, Groll
Dieses Druckmittel brachte die Hamas zum Einlenken
In diesem Gemeindebau im Josef-Bohmann-Hof in Wien Donaustadt hat ein Bewohner seinen Nachbarn ...
Streit mit Nachbar
Nach Todesschuss in Wien: „Ich bin unschuldig!“
Bei der Brandstiftung ging zunächst das Auto in Flammen auf – doch das Feuer drohte auf das Haus ...
Krone Plus Logo
Drama in Kärnten
Der Feuerteufel, der aus der Nachbarschaft kommt
Die Polizei ermittelt nach den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen einen Lokführer auch im ...
Ermittlungen in Museum
Wiener Lokführer: Übergriffe auch in Strasshof?
Der ukrainische Staatschef reist erneut nach Washington zu US-Präsident Donald Trump.
Nach Gaza-Abkommen
Selenskyj hofft auf Lösung auch für die Ukraine
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
282.803 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
155.628 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3227 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1267 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
954 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Geld, Garantien, Groll
Dieses Druckmittel brachte die Hamas zum Einlenken
Nach Gaza-Abkommen
Selenskyj hofft auf Lösung auch für die Ukraine
Alter entscheidend
Sarkozy muss Haft antreten und hofft auf Hintertür
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Friede, Freude, Fragezeichen: Trumps Nahost-Plan
„Krone“-Kommentar
Terror ist geblieben: Gaza vor erstem Stolperstein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf