Gas-Alarm: Leitung bei Grabungsarbeiten beschädigt
In Salzburg Lehen
Zu einem Gas-Einsatz kam es am Montag in den Mittagsstunden in Salzburg-Lehen. Eine Leitung war bei Arbeiten beschädigt worden. Auch die Berufsfeuerwehr rückte aus.
Ein Arbeiter dürfte an der Siebenstätterstraße eine Gasleitung versehentlich beschädigt haben. Das Areal der Baustelle wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Es kam zu einem geringfügigen Austritt von Gas.
Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Kurz nach 13 Uhr war der Einsatz beendet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.