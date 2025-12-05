Bei OP-Wartezeiten ist Entspannung in Sicht

Aktuell wird ärztliches Personal für den Bereich Anästhesie rekrutiert

Zumindest bei den langen Wartezeiten auf Hüft- oder Knie-OPs ist jetzt aber etwas Entspannung in Sicht. Aktuell gibt es eine Offensive bei der Ausbildung so genannter OTAs. Hinter dieser sperrigen Abkürzung verbergen sich Operationstechnische Assistenten – ein Beruf, der immer stärker an Bedeutung gewinnt. Sie unterstützen Chirurgen und Pflegepersonal direkt im OP-Saal. „Zudem wird ärztliches Personal für den Bereich Anästhesie rekrutiert“, sagt Harald Schöffel, einer der Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding. Mit einer leichten Entspannung ist ab Sommer 2026 zu rechnen.