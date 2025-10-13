Vorteilswelt
Unglaubliches Erbe!

Wegen Hobby hinterlässt Keaton ein Mega-Vermögen!

Society International
13.10.2025 10:06
Diane Keaton war nicht nur eine außergewöhnliche Hollywood-Schauspielerin, sie verwandelte auch ...
Diane Keaton war nicht nur eine außergewöhnliche Hollywood-Schauspielerin, sie verwandelte auch Häuser in Goldgruben.(Bild: AP/Paul Drinkwater)

Sie war nicht nur als Schauspielerin kommerziell sehr erfolgreich. Einen riesigen Batzen Geld verdiente Diane Keaton auch mit ihrer zweiten großen Leidenschaft: Die Oscargewinnerin hatte eine untrügliche Nase darin, historische Anwesen günstig zu erwerben, sie zu restaurieren – um sie dann mit großem Profit weiterzuverkaufen. Weshalb sie ihren (Adoptiv)-Kindern, Tochter Dexter und Sohn Duke ein geschätztes Erbe von über 100 Millionen Dollar hinterlässt.

Keaton war ein Fan von Architektur und Design. Sie bevorzugte Gebäude im spanischen Kolonial-Stil aber auch moderne Designs der 50er Jahre. Im Jahr 2002 hatte sich die Schauspielerin gleich zwei Anwesen gekauft: eines in Bel Air für geschätzte 11 Millionen Dollar, das andere in Laguna Beach für 7,5 Millionen. Die Villa in der Nobel-Enklave verkaufte sie 2005 an einen Tech-Millionär für 16,5 Millionen Dollar, das Strandhaus für 12,75 Millionen Dollar. Abzüglich der Renovierungskosten bedeutete das einen Gewinn von über 10 Millionen Dollar.

Mit dem Gewinn erwarb sie 2007 für 8,1 Millionen Dollar eine 100 Jahre alte Villa, die sie erneut aufwertend renovieren ließ. Drei Jahre später kaufte sie der „American Horror Story“-Produzent Ryan Murphy für 10 Millionen Dollar. Auch für ein neu renoviertes Haus in Pacific Palisades bekam sie drei Jahre später 1 Million Dollar mehr, als sie hineingesteckt hatte.

Diane Keaton liebte es, Häuser zu renovieren – und machte damit ein Vermögen!
Diane Keaton liebte es, Häuser zu renovieren – und machte damit ein Vermögen!(Bild: AP/Chris Pizzello)

2017 veröffentlichte Keaton ein Design-Buch mit dem Titel „The House That Pinterest Built“, das sie als „Style-Führer“ und als „inspirierendes Werk“ titulierte. Sie gab zu, dass sie das Interieur ihres eigenes Traumhaus es in Los Angeles aus den Ideen von anderen zusammengestellt hatte – in dem sie sich auf der Plattform „Pinterest“ Anregungen holte.

Obwohl der Tod der 79-Jährigen für die Welt vollkommen überraschend kam, gab es ein ominöses Anzeichen dafür, dass etwas mit Keaton nicht stimmte. Im März hatte sie nämlich ihre geliebte Villa in Los Angeles für 24 Millionen Dollar zum Verkauf ausgeschrieben. Dabei hatte sie laut „Page Six“ in einem Interview deutlich gemacht, dass sie in ihrem Heim „auf immer und ewig“ bleiben wollte.

Diane Keaton mit ihren Adoptivkindern Dexter und Duke
Diane Keaton mit ihren Adoptivkindern Dexter und Duke(Bild: Avalon / Action Press / picturedesk.com)

Wenig bekannt über Erben
Ihre Kinder hatte Keaton zeitlebens aus dem Rampenlicht herausgehalten. Über ihre Tochter Dexter (29) ist nur bekannt, dass sie 1996 adoptiert wurde, mit einem Mann namens Jordan White verheiratet ist und Tiermedizin studiert haben soll. Noch weniger ist von ihrem Bruder Duke (25) bekannt, der 2001 von Keaton adoptiert wurde. Mutter und ihre beiden Kinder wurden zuletzt 2022 zusammen fotografiert, bei einer Hand-& Fußabdruck-Zeremonie für Keaton vor dem berühmten Chinese Theater in Hollywood.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
