Wegen Hobby hinterlässt Keaton ein Mega-Vermögen!

Wenig bekannt über Erben

Ihre Kinder hatte Keaton zeitlebens aus dem Rampenlicht herausgehalten. Über ihre Tochter Dexter (29) ist nur bekannt, dass sie 1996 adoptiert wurde, mit einem Mann namens Jordan White verheiratet ist und Tiermedizin studiert haben soll. Noch weniger ist von ihrem Bruder Duke (25) bekannt, der 2001 von Keaton adoptiert wurde. Mutter und ihre beiden Kinder wurden zuletzt 2022 zusammen fotografiert, bei einer Hand-& Fußabdruck-Zeremonie für Keaton vor dem berühmten Chinese Theater in Hollywood.