Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der ÖFB-Gruppe

Verrückt! Plötzlich hat auch San Marino WM-Chancen

Fußball International
13.10.2025 12:01
San Marino verlor gegen das ÖFB-Team mit 0:10. Dennoch hat der Zwergstaat noch WM-Chancen.
San Marino verlor gegen das ÖFB-Team mit 0:10. Dennoch hat der Zwergstaat noch WM-Chancen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Völlig verrückt! Plötzlich hat in der ÖFB-Gruppe auch San Marino noch WM-Chancen. Hierfür dürfte Bosnien gegen Rumänien jedoch nicht gewinnen, zudem bräuchte es zum Abschluss eine hohe Niederlage von San Marino gegen die Rumänen. Denn diese müssen auf Rang zwei landen, dass der Zwergstaat im WM-Rennen bleibt. 

0 Kommentare

Eine komplizierte Ausgangslage, doch der Reihe nach! Die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die in ihrer WM-Quali-Gruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze landen, spielen gemeinsam mit den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation ein Playoff-Turnier um vier weitere Startplätze bei der WM-Endrunde aus. San Marino hatte in der Nations League in Liga D die Gruppe 1 für sich entschieden.

Heißt: Sollten neben den Rumänen auch die Schweden oder Nordiren (alle ebenfalls Gruppensieger der Nations League) in den Top-2 ihrer jeweiligen WM-Quali-Gruppen landen, wäre San Marino, das am Donnerstag in Wien 0:10 unterging, sensationell im Play-off mit dabei und hätte noch eine Chance, um ein WM-Ticket mitzukämpfen.

Lesen Sie auch:
Österreich musste sich in Rumänien geschlagen geben. 
Nach 0:1 in Rumänien
Die Szenarien: So fährt ÖFB-Team zur WM-Endrunde!
13.10.2025
Noten zur ÖFB-Pleite
Nur der Schlussmann legte starken Auftritt hin
13.10.2025
Frust beim ÖFB-Team
Gregoritsch nach 0:1: „Damit sollte man aufhören!“
12.10.2025
Rückschlag in WM-Quali
Ralf Rangnick schimpft: „Das war deppert von uns!“
12.10.2025
Nicht der Einzige …
ÖFB-Kapitän David Alaba nun zum Zuschauen verdammt
12.10.2025

Offene Gruppe
Aktuell führt Österreich die Gruppe H zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Bosnien an. Als Dritter hat Rumänien fünf Zähler Rückstand.

Noch zu spielen:
15. November:
Zypern – Österreich (Limassol, 18 Uhr)
Bosnien-Herzegowina – Rumänien (Zenica, 20.45 Uhr)

18. November:
Österreich - Bosnien-Herzegowina (Wien, 20.45 Uhr)
Rumänien – San Marino (Ploiesti, 20.45 Uhr)

Modus:
Der Erste ist fix für die WM qualifiziert, der Zweite spielt im März 2026 im Play-off. Bei Punktegleichheit zählt zunächst die Tordifferenz und dann das direkte Duell.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
San MarinoRumänienWienÖsterreich
ÖFB
WM-Qualifikation
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.347 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
149.373 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
148.009 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2382 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1354 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1007 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Mehr Fußball International
Suche nach achtem Klub
Balotelli verzockt sich: „Bin in einer Sackgasse“
In der ÖFB-Gruppe
Verrückt! Plötzlich hat auch San Marino WM-Chancen
Hamann überzeugt:
Rache? „Das wird Deutschland zu spüren bekommen“
Bayern-Star Davies:
„Manchmal sagt der Körper: ,Ich will nicht mehr’“
„Krone oder Kasperl“
„Ein Schuss in den Ofen“ statt Punkt in Rumänien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf