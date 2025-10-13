Verrückt! Plötzlich hat auch San Marino WM-Chancen

Eine komplizierte Ausgangslage, doch der Reihe nach! Die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die in ihrer WM-Quali-Gruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze landen, spielen gemeinsam mit den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation ein Playoff-Turnier um vier weitere Startplätze bei der WM-Endrunde aus. San Marino hatte in der Nations League in Liga D die Gruppe 1 für sich entschieden.