Hollywood-Happy-End

Brad Pitt und Ines im glücklichen Liebesnest!

Society International
13.10.2025 09:18
Brad Pitt und Ines de Ramon: Zusammengezogen und glücklicher denn je
Brad Pitt und Ines de Ramon: Zusammengezogen und glücklicher denn je

Kommt jetzt das Hollywood-Happy-End? Brad Pitt und Ines de Ramon sollen nach drei Jahren Beziehung zusammengezogen sein und sind „glücklicher denn je“. 

0 Kommentare

Der 61-jährige Schauspieler und die 32-jährige Schmuckdesignerin sollen laut „People“ den nächsten Schritt gegangen und nun „vollständig zusammengezogen“ sein. Das Paar, das erstmals 2022 miteinander in Verbindung gebracht wurde, gab im vergangenen Jahr beim Filmfestival von Venedig auf dem roten Teppich sein Debüt, wo die beiden gemeinsam bei der Premiere von Pitts kommendem F1-Film auftraten.

Ein Insider sagte gegenüber „People“: „Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach gemeinsam. Sie machen ihr Zuhause wirklich zu einem Zuhause.“ Ein weiterer Insider fügte hinzu, dass die Beziehung „sehr stark“ sei und das Paar „glücklicher denn je“. Der Nahestehende sagte über Brad: „Er ist so glücklich und verliebt.“

Ines wurde bei vielen seiner jüngsten Filmprojekte an seiner Seite gesehen, darunter bei der Pressetour für „F1“, den von Joseph Kosinski inszenierten und von Pitts Firma ‘Plan B Entertainment‘ produzierten Formel-1-Film.

Nach dem gemeinsamen Auftritt des Paares bei der Weltpremiere von „F1“ in New York im Juni sagte ein weiterer Insider zu ‘People‘, Brad habe es „geliebt, Ines an seiner Seite zu haben“: „Sie ist unkompliziert, sehr unterstützend, und es läuft wirklich gut bei ihnen.“ Im August soll Ines außerdem an Brads Seite gewesen sein, als er um den Tod seiner Mutter Jane Etta Pitt trauerte, die im Alter von 84 Jahren starb. „Sie will für ihn da sein, und Brad lässt sie genau das tun.“

