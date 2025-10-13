Brad Pitt und Ines im glücklichen Liebesnest!

Nach dem gemeinsamen Auftritt des Paares bei der Weltpremiere von „F1“ in New York im Juni sagte ein weiterer Insider zu ‘People‘, Brad habe es „geliebt, Ines an seiner Seite zu haben“: „Sie ist unkompliziert, sehr unterstützend, und es läuft wirklich gut bei ihnen.“ Im August soll Ines außerdem an Brads Seite gewesen sein, als er um den Tod seiner Mutter Jane Etta Pitt trauerte, die im Alter von 84 Jahren starb. „Sie will für ihn da sein, und Brad lässt sie genau das tun.“