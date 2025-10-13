So reagiert die Politik auf die Geiselfreilassung

„Doch viele sind nicht lebend zurückgekehrt. Mein Mitgefühl gilt ihren Familien, die hoffentlich Frieden finden können. Die Waffen müssen nun weiterhin schweigen, und lebenswichtige Hilfe muss all jene in Gaza erreichen, die seit über zwei Jahren unter extrem prekären Umständen leben müssen (...)“, heißt es weiter. „Es wird dauern, die Wunden werden langsam heilen, ganz Israel ist traumatisiert worden (...)“, teilte Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mit. Endlich bekämen die Menschen in der Region eine Perspektive.