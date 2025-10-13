Vorteilswelt
So reagiert die Politik auf die Geiselfreilassung

Außenpolitik
13.10.2025 12:03
Von links: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Von links: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger(Bild: APA/Roland Schlager)

Viele österreichische Politikerinnen und Politiker haben sich am Montag erfreut über die Freilassung der Geiseln in Israel gezeigt. „Ich teile die immense Freude ihrer Familien und Freunde in diesem historischen Moment“, schrieb etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Doch viele sind nicht lebend zurückgekehrt. Mein Mitgefühl gilt ihren Familien, die hoffentlich Frieden finden können. Die Waffen müssen nun weiterhin schweigen, und lebenswichtige Hilfe muss all jene in Gaza erreichen, die seit über zwei Jahren unter extrem prekären Umständen leben müssen (...)“, heißt es weiter.  „Es wird dauern, die Wunden werden langsam heilen, ganz Israel ist traumatisiert worden (...)“, teilte Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mit. Endlich bekämen die Menschen in der Region eine Perspektive.

Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Die Geiseln hätten Unfassbares durchmachen müssen. „Das ist ein erster – und unglaublich wichtiger – Schritt. Jetzt hoffen wir auf die nächsten: die Übergabe der Körper der ermordeten Geiseln, Hilfe für die Menschen in Gaza. Und ja, auch auf langfristigen Frieden in der Region dürfen und wollen wir heute hoffen.“ SPÖ-Außenpolitiksprecherin Petra Bayr sprach ebenfalls von dem Beginn eines Prozesses.

Lesen Sie auch:
Die 20 Geiseln, die über zwei Jahre lang festgehalten wurden, sind frei.
Tausende Straftäter
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
13.10.2025
Nach Geiselbefreiung
Israels Präsident Herzog will Trump auszeichnen
13.10.2025
Privates Dinner
Austro-Hamas-Geisel war zu Gast bei den Nehammers
02.04.2025

Botschafter bedankt sich bei Nehammer
Israels Botschafter in Österreich, David Roet, hat sich bei Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Meinl-Reisinger und dem Sondergesandten Peter Launsky-Tieffenthal bedankt. Sie hätten die Familien immer wieder getroffen und sich für die israelischen Geiseln eingesetzt. „Unser Dank gilt auch dem früheren Bundeskanzler Karl Nehammer.“  Nehammer hatte sich unter anderem für die Freilassung der israelisch-österreichischen Geisel Tal Shoham eingesetzt, den Sondergesandten nach Katar entsandt und mit den Vermittlerinnen und Vermittlern zwischen Israel und der Hamas telefoniert.

Porträt von krone.at
krone.at
Geheimnis gelüftet
Der Wahltermin für St. Pölten ist jetzt fix!
Freude in Österreich
So reagiert die Politik auf die Geiselfreilassung
„Themenverfehlung“
Lehrervertreter kritisieren Kopftuchverbot
Tausende Straftäter
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
Nach Geiselbefreiung
Israels Präsident Herzog will Trump auszeichnen
