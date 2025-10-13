Chinas Exporte steigen trotz Handelsstreits

Wohin China nun Waren verschifft

Durch die hohen Aufschläge im US-Markt weichen die Chinesinnen und Chinesen nun nach Südostasien oder Afrika aus. Exporte in die sogenannten ASEAN-Staaten stiegen im September um 15,6 Prozent im Vergleich zu September 2024. Nach Afrika legten die Ausfuhren gar um ungefähr 56 Prozent zu. Auch nach Deutschland exportierte China im September mehr (Plus von 10,9 Prozent). Die Importe legten aber nur leicht zu (1,8 Prozent). Deutsche und europäische Firmen plagt schon länger, dass China wenig importiert. Die Folge sind Preiskämpfe in der Auto-, Stahl- und Lieferdienstindustrie. In einigen Sektoren werden Preisuntergrenzen und gesenkte Produktionsziele erwartet.