Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elektroautos etc.

Chinas Exporte steigen trotz Handelsstreits

Wirtschaft
13.10.2025 09:21
Chinas Außenhandel hat im September trotz des Handelsstreits mit den USA zugelegt (Symbolbild).
Chinas Außenhandel hat im September trotz des Handelsstreits mit den USA zugelegt (Symbolbild).(Bild: EPA)

Chinas Außenhandel hat trotz des Handelsstreits mit den USA an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,3 Prozent. Das ist mehr, als Analystinnen und Analysten erwartet hatten.

0 Kommentare

Diese hatten zuvor mit einem Exportanstieg im September von etwa sechs Prozent gerechnet. Die Einfuhren wuchsen parallel um 7,4 Prozent, auch das liegt über der Prognose (1,5 Prozent). Der Zoll begründet den Anstieg unter anderem mit den wachsenden Exporten des produzierenden Gewerbes. Auch Ausfuhren von Hightech-Produkten wie Elektroautos oder Landmaschinen trügen zu der Entwicklung bei, sagte Zoll-Vizeminister Wang Jun.

In den wichtigsten Konsumentenmarkt USA sind die Exporte im September um 27 Prozent gesunken, die Importe um 16,1 Prozent. Derzeit gibt es im Zollstreit zwar eine Pause, vor wenigen Tagen drohte US-Präsident Donald Trump aber mit weiteren Zöllen in der Höhe von 100 Prozent. Diese sollen am 1. November in Kraft treten, zudem sollen Software-Exporte aus den Vereinigten Staaten nach China beschränkt werden. Chinas Regierung will deshalb strengere Regeln beim Export von seltenen Erden einführen.

Lesen Sie auch:
Können sich nicht einigen: Xi Jinping und Donald Trump
Ewiges Hin und Her
Trump zu Zöllen: Xi hatte „schlechten Moment“
12.10.2025
Krone Plus Logo
Handelskrieg droht
Trump vs. China: Erdbeben wegen Seltener Erden
11.10.2025
„Plus 100 Prozent“
Trump kündigt plötzlich nächsten Zoll-Hammer an
10.10.2025

Wohin China nun Waren verschifft
Durch die hohen Aufschläge im US-Markt weichen die Chinesinnen und Chinesen nun nach Südostasien oder Afrika aus. Exporte in die sogenannten ASEAN-Staaten stiegen im September um 15,6 Prozent im Vergleich zu September 2024. Nach Afrika legten die Ausfuhren gar um ungefähr 56 Prozent zu. Auch nach Deutschland exportierte China im September mehr (Plus von 10,9 Prozent). Die Importe legten aber nur leicht zu (1,8 Prozent). Deutsche und europäische Firmen plagt schon länger, dass China wenig importiert. Die Folge sind Preiskämpfe in der Auto-, Stahl- und Lieferdienstindustrie. In einigen Sektoren werden Preisuntergrenzen und gesenkte Produktionsziele erwartet.

Chinas Wirtschaft soll nach dem Willen der Regierung in diesem Jahr um fünf Prozent wachsen. Fachleute verwiesen jedoch auf eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine schwierige Lage auf dem Immobilienmarkt und zu wenig Maßnahmen, um die Nachfrage von Konsumentinnen und Konsumenten anzukurbeln.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
176.441 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
144.976 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
119.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
1804 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1349 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1312 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Mehr Wirtschaft
3510 Euro pro Unze
Goldpreis erreicht das nächste Rekordhoch
Krone Plus Logo
Einfaches Konzept
Günstig zum Traumrad! So funktioniert Rad-Leasing
Elektroautos etc.
Chinas Exporte steigen trotz Handelsstreits
Krone Plus Logo
Finanzexperte warnt:
Wer 2025 in Pension geht, verliert lebenslang Geld
Tarif-Dschungel
Ärger über teures „Tanken“ an der Ladestation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf