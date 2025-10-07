Umfrage: Das belastet die österreichische Psyche

Ausgrenzung statt Unterstützung

Laut der Umfrage unter 1000 Personen (16 bis 75 Jahre) sprechen 39 Prozent regelmäßig im persönlichen Umfeld über ihre psychische Gesundheit. Gleichzeitig denkt aber die Mehrheit (64 Prozent), dass man bei psychischen Problemen eher ausgegrenzt als unterstützt werde. Das Gesundheitssystem kommt dabei auch schlecht weg: 76 Prozent sagten, dass es zu wenig leistbare Angebote bei seelischen Belastungen gebe. Sie kritisieren außerdem die Wartezeiten und nicht ausreichende Informationen über Unterstützungsangebote. Jede zweite Person hat bisher mindestens einmal in ihrem Leben eine Therapie absolviert, Anrufe bei Hotlines sind vergleichsweise selten.