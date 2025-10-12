Polizei nimmt neun Pkw die Kennzeichen ab

Die Strafreferenten erließen vor Ort, allein für 48 Delikte nach dem Kraftfahrgesetz, Strafverfügungen in der Höhe von insgesamt 6000 Euro. Zudem führte die Polizei an die 150 Alkotests durch, erstattete aufgrund diverser Verkehrsdelikte annähernd 60 Anzeigen und verhängte knapp über 40 Organmandate.