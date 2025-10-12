Polizei nimmt neun Pkw die Kennzeichen ab

In der Nacht auf Sonntag kontrollierten Polizisten und Techniker des Landes in der Stadt sowie im Flach- und Tennengau zahlreiche Fahrzeuge.
76 Pkw wurden intensiver kontrolliert, Prüftechniker nahmen elf davon im Detail unter die Lupe. Bei neun kam es wegen Gefahr im Verzug zu sofortigen Kennzeichenabnahmen. Mehrere Kfz wurden wegen schwerer Mängel angezeigt.
Die Strafreferenten erließen vor Ort, allein für 48 Delikte nach dem Kraftfahrgesetz, Strafverfügungen in der Höhe von insgesamt 6000 Euro. Zudem führte die Polizei an die 150 Alkotests durch, erstattete aufgrund diverser Verkehrsdelikte annähernd 60 Anzeigen und verhängte knapp über 40 Organmandate.
Bei Geschwindigkeitsüberwachungen kontrollierte die Polizei im gleichen Einsatzgebiet insgesamt 1200 Fahrzeuge. Knapp 60 Kfz-Lenker überschritten dabei die jeweils erlaubte Höchstgeschwindigkeit, drei Lenker um jeweils mehr als 30 km/h.
