Niedernsill hat ein neues Feuerwehrhaus

Mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür wurde am Samstag das erweiterte Feuerwehrhaus in Niedernsill offiziell eröffnet. Die Floriani packten bei der Erweiterung ihrer Zeugstätte auch selbst mit an.
In einigen Monaten entstand in Niedernsill im Pinzgau ein funktionaler Erweiterungsbau zum Feuerwehrhaus. Die neue Zeugstätte entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Neben einem neu errichteten Garagenstellplatz und großzügigen Lagerräumen wurden ein moderner Schulungsraum, ein Funkraum mit mehreren Arbeitsplätzen sowie getrennte Umkleiden für Mannschaft und Jugend geschaffen. Erstmals gibt es eine eigene Damenumkleide.
Umgesetzt wurde der Bau von der Salzburg Wohnbau. An der Finanzierung der nötigen 1,2 Millionen Euro waren die Gemeinde, das Land, der Landesfeuerwehrverband und die Feuerwehr Niedernsill beteiligt. Über 4000 freiwillige Arbeitsstunden der Feuerwehrmitglieder, ihrer Partnerinnen und vieler Helfer senkten die Kosten erheblich. Auch die Kameradschaftskasse leistete einen Beitrag.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.