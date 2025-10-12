Niedernsill hat ein neues Feuerwehrhaus

In einigen Monaten entstand in Niedernsill im Pinzgau ein funktionaler Erweiterungsbau zum Feuerwehrhaus. Die neue Zeugstätte entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Neben einem neu errichteten Garagenstellplatz und großzügigen Lagerräumen wurden ein moderner Schulungsraum, ein Funkraum mit mehreren Arbeitsplätzen sowie getrennte Umkleiden für Mannschaft und Jugend geschaffen. Erstmals gibt es eine eigene Damenumkleide.